REFERENTES DEL PROGRAMA PESPI DESTACARON EL TRABAJO EN SALUD INTERCULTURAL Y EL DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, participaron Ivar Muñoz, referente del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas (PESPI) del Servicio de Salud Magallanes, y Jocelyn Mena, referente PESPI del CESFAM Fenton. La instancia tuvo como objetivo difundir el trabajo del programa en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

Durante la entrevista, los profesionales abordaron la labor que realiza el Programa PESPI en la región, destacando su objetivo central: “Desarrollar procesos de mejora continua en la atención de salud de los pueblos indígenas basados en la implementación de un modelo de salud intercultural en la red pública destinados a mejorar la pertinencia cultural de las intervenciones de salud”.

Organizada por el Servicio de Salud Magallanes y con el apoyo de los Equipos de Salud Interculturales de la región, la actividad de difusión buscó informar a la comunidad sobre los principios y componentes del programa, entre los que se encuentran: Equidad en Salud y Pueblos Indígenas, Participación Social Indígena y Salud, Interculturalidad en Salud y Prestaciones de Salud Indígenas. Estos pilares buscan integrar la visión y necesidades de los pueblos originarios en el sistema público de salud, respetando y promoviendo su cosmovisión y derechos.

El encuentro también sirvió como antesala a las conmemoraciones del We Txipantü, la celebración mapuche que marca el solsticio de invierno, momento clave en la espiritualidad y calendario indígena. Tal como señala la CONADI, “el We Txipantü no es una efeméride que se celebra en una fecha exacta (…) y que en los últimos años ha venido en llamarse el ‘Año Nuevo Mapuche’”.

La conversación permitió resaltar que el PESPI, creado en 1996 y presente en Magallanes desde hace dos décadas, es una política pública con respaldo legal, ejecutada a través de los 29 Servicios de Salud del país, y que promueve “acciones de coordinación con los equipos gestores para abordar en conjunto con los pueblos indígenas y el Sector Salud, la generación de estrategias metodológicas” que aseguren una atención culturalmente pertinente.

Finalmente, los referentes destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la participación indígena en los espacios de toma de decisiones, reforzar el rol de los facilitadores interculturales y promover el reconocimiento de las prácticas ancestrales de salud en coordinación con la medicina occidental.