CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, reveló novedades en la carrera presidencial.

Respecto a la preferencia presidencial espontánea, el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar con un 25%. Lo sigue la abanderada presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y en tercer lugar destaca el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 11%.

En cuanto al escenario de primera vuelta, Kast también aparece como puntero con un 28% (-1%), en segundo lugar Jara con un 26% (-5%) y Matthei retorna al tercer lugar con un 16% (+5 puntos), desplazando a Parisi.

Fuente: cnnchile.com

