Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

cadem11ago2025

La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, reveló novedades en la carrera presidencial.

Respecto a la preferencia presidencial espontánea, el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar con un 25%. Lo sigue la abanderada presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y en tercer lugar destaca el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 11%.

En cuanto al escenario de primera vuelta, Kast también aparece como puntero con un 28% (-1%), en segundo lugar Jara con un 26% (-5%) y Matthei retorna al tercer lugar con un 16% (+5 puntos), desplazando a Parisi.

Fuente: cnnchile.com 



Portadas-Ex-Ante-11-768x432

CADEM: JARA SUBE 4 PUNTOS Y PASA AL PRIMER LUGAR (31%) Y MATTHEI (11%) CAE AL CUARTO PUESTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI

Leer Más

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

​La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

cadem11ago2025
nuestrospodcast
ethanwuon

“NO INFRINGIÓ NORMA ALGUNA”: LOS ANTECEDENTES CON LOS QUE LA DEFENSA DE ETHAN GUO BUSCA EL SOBRESEIMIENTO Y QUE EL PILOTO DEJE LA ANTÁRTICA

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
ethanwuon

“NO INFRINGIÓ NORMA ALGUNA”: LOS ANTECEDENTES CON LOS QUE LA DEFENSA DE ETHAN GUO BUSCA EL SOBRESEIMIENTO Y QUE EL PILOTO DEJE LA ANTÁRTICA

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
IMG-20240816-WA0026

SAG REFUERZA FISCALIZACIÓN EN FRONTERA ANTE LA 50° VERSIÓN DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
casino
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
cerro sombrero 1

PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES DEL MINVU SELECCIONÓ A CERRO SOMBRERO EN LA COMUNA DE PRIMAVERA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv