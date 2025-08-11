11 de agosto de 2025
CADEM: KAST MANTIENE EL PRIMER LUGAR, JARA CAE 5 PUNTOS Y MATTHEI DESPLAZA A PARISI
La encuesta Plaza Pública Cadem trae novedades en la carrera presidencial en comparación con la anterior. En el primer lugar se mantiene la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; en segundo lugar sigue la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara; y en tercer lugar vuelve la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
La encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, reveló novedades en la carrera presidencial.
Respecto a la preferencia presidencial espontánea, el candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se mantiene en el primer lugar con un 25%. Lo sigue la abanderada presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, y en tercer lugar destaca el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, con un 11%.
En cuanto al escenario de primera vuelta, Kast también aparece como puntero con un 28% (-1%), en segundo lugar Jara con un 26% (-5%) y Matthei retorna al tercer lugar con un 16% (+5 puntos), desplazando a Parisi.
Fuente: cnnchile.com
