Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
ACHS 336x336
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER 250 85 AÑOS
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur inv
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

11 de agosto de 2025

MUNICIPIO INVITA A SEGUNDO CICLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PLAN REGULADOR

​La comunidad podrá opinar sobre propuestas que definirán el desarrollo urbano de Punta Arenas.

PLAN REGULADOR COMUNAL (1)

Entre el martes 19 y el sábado 23 de agosto se realizará el segundo ciclo de talleres de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas. La instancia, organizada por la Municipalidad y dirigida por la consultora URBE, busca recoger opiniones y propuestas que orientarán la planificación del crecimiento y uso del suelo en la ciudad.


El alcalde Claudio Radonich explicó que esta etapa permitirá a vecinos y vecinas profundizar en el diseño de la ciudad que desean. "En abril realizamos el primer ciclo de encuentros y ahora tendremos una segunda oportunidad para que las personas participen, tanto quienes ya opinaron como quienes no. Queremos saber cómo imaginan sectores como la costanera, el centro o las áreas industriales, y qué limitaciones o proyecciones debería tener la expansión urbana", señaló.


Por su parte, la asesora urbana municipal, Ángela Salazar, indicó que en esta ocasión la consultora presentará el resultado del diagnóstico y tres alternativas de estructuración. "Cada propuesta contempla lineamientos estratégicos, zonas y ejes estructurales. La idea es que la comunidad pueda opinar, elegir o combinar elementos, de manera que podamos construir una alternativa consensuada que sirva de base para la 'imagen objetivo' que trabajaremos en la próxima etapa", explicó.


Salazar también se refirió a las propuestas presentadas por el Colegio de Arquitectos, señalando que se trata de lineamientos generales que incluso van más allá del ámbito de un plan regulador comunal. "Mostraron tres macrozonas que tienen que ver con un plan regulador intercomunal más que comunal, abarcando desde el Seno Otway al Seno Skyring. Hay que aclarar que el plan regulador comunal se limita a los límites urbanos. Estos lineamientos generales igualmente serán considerados, especialmente en lo que respecta a zonas industriales o al centro histórico, y servirán como insumos para el análisis de la consultora", afirmó.


En la misma línea, el alcalde Radonich comentó que durante la última semana llegaron propuestas tanto del Colegio de Arquitectos como de la Cámara Chilena de la Construcción. "Son documentos generales que se incorporan directamente al trabajo de la consultora para que el proceso sea compartido. Sin embargo, hemos visto que en la participación anterior algunas personas no se involucraron con la profundidad necesaria, lo que dejó errores evidentes. Por eso, insistimos en que la comunidad participe y se haga responsable. Este plan regulador no debe ser tarea de tres personas, sino un trabajo de toda la ciudad, donde todos tengamos voz en esta etapa", enfatizó.


Los talleres se desarrollarán en cinco sectores de la ciudad, replicando la división utilizada en el ciclo anterior. El martes 19 se realizará el taller del sector Centro en la Junta Vecinal Unión Comunal, a las 19:00 horas. El miércoles 20 será el turno del sector Periurbano en la Junta Vecinal Nº38, a las 19:00 horas. El jueves 21 se efectuará el encuentro del sector Sur en la Junta Vecinal Nº48, también a las 19:00 horas. El viernes 22 será el turno del sector Norte y Cabo Negro, en la Escuela Villa Las Nieves, a las 19:00 horas. Finalmente, el sábado 23 se llevará a cabo el taller del sector Agua Fresca, en la Junta Vecinal de Agua Fresca, a las 15:00 horas.


La Municipalidad recalcó que cualquier persona puede participar, incluyendo estudiantes, trabajadores, dirigentes, familias y organizaciones. "Mientras más voces se sumen, mejor podremos proyectar una ciudad que refleje las necesidades y aspiraciones de su gente", concluyó el alcalde Radonich.


Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
nuestrospodcast
boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

INE 336
Noticias
Destacadas
crosur inv
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER TARAGUI GIF
ACHS 336x336
boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

crosur inv
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
SANCHEZ GIF
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
LUNA Y SU BANDA

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADIO-LAPOLAR_43AÑOSCOVEPA_336X336PX
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
publiciteaqui250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ GIF
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
CI Natales 1

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile