Punta Arenas,
11 de agosto de 2025

“TENGO CLARO EL DIAGNÓSTICO, FALTA MANO DURA”: RADONICH REFUERZA LLAMADO A COMBATIR LA VIOLENCIA JUNTO A CARABINEROS Y EQUIPOS MUNICIPALES

Buenos días región.

alcaldepuq

Esta mañana, en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich Jiménez, conversó sobre diversos temas de interés para la comunidad, comenzando con los recientes hechos de violencia registrados en la comuna, tanto en establecimientos escolares como en distintos sectores poblacionales.

En relación a la seguridad, el jefe comunal afirmó: "Tengo claro el diagnóstico, falta mano dura, no sé si alguien está en contra, esta escuela de carabineros debe ser priorizada". Agregó que "como municipalidad estamos con nuestra seguridad municipal coordinada con carabineros, mientras esperamos que avance esta la ley que nos podría dar más facultades a los funcionarios municipales".

Radonich también se refirió al rol de las familias en la convivencia escolar: "Los colegios no son guarderías, ¿dónde están las familias?... tienen una responsabilidad, hay mucha gente que se molesta cuando le dicen algo del hijo, hay quienes son agresivos o se molestan con el profesor, pero el comentario que hace el profesor o alguien del equipo educativo es un comentario con enfoque educativo".

En otro ámbito, el alcalde comentó su participación en una nueva sesión del Plan Salmón 2050, realizada en la región de Aysén, donde se reunieron autoridades, trabajadores y empresas para reforzar los ejes estratégicos de la industria. "Lo que se busca es dar un diagnóstico actual de esta industria que para estos territorios y también el nuestro es muy importante", señaló, añadiendo una mirada crítica: "Hay empresas que lo han hecho muy bien y no muy bien con el tema del medio ambiente al igual que con el tema de los derechos laborales".

Finalmente, el edil anunció que el municipio abrió las inscripciones para la entrega de regalos de Navidad 2025. Las familias podrán registrar a niños y niñas hasta el 14 de septiembre, con opciones tanto online como presenciales.



gralcarabinerosmagallanes

“LO MAS IMPORTANTE ES TRABAJAR JUNTOS”, RESPONDE GENERAL ZONAL DE CARABINEROS MARCO ALVARADO DIAZ A LLAMADO DE “MANO DURA” POR PARTE DEL ALCALDE

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

ethanguon
Velada 3

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 60° ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

clubtaiuu

VOLEIBOL REGIONAL YA TIENE REPRESENTANTES PARA LOS JUEGOS DE LA ARAUCANÍA 2025

Neca afiche

TRAGICÓMICO DOCUMENTAL “NADA ES COMO ANTES” EXHIBE PROCESO CREATIVO DE LA PATOGALLINA PARA ADAPTACIÓN TELEVISIVA DE “ROMEO Y JULIETA”

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

oscarcarrion

ÓSCAR CARRIÓN OYARZO ENTREGA BALANCE DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO Y ENTREGA DETALLES DE LA AGENDA CULTURAL PARA AGOSTO EN PUNTA ARENAS

