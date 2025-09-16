“MAGALLANES TIENE EL POTENCIAL DE SER UN REFERENTE MUNDIAL EN SALMONICULTURA SUSTENTABLE”

​La salmonicultura en Magallanes tuvo un desarrollo moderado durante dos décadas, liderado inicialmente por Pescanova (hoy Nova Austral) y pequeños empresarios locales. Hasta 2016, la producción anual se mantuvo entre 20.000 y 40.000 toneladas, pero las restricciones de concesiones en Los Lagos y Aysén y el interés por diversificar operaciones impulsaron un fuerte crecimiento. En solo dos años, la producción regional se duplicó, alcanzando 80.000 toneladas en 2018 y un récord de 180.000 en 2021, antes de descender a las actuales 100.000–110.000 toneladas, equivalentes al 10 % de la producción nacional. Hoy, el sector representa cerca del 50 % de las exportaciones regionales, genera 4.000 empleos directos y 3.000 indirectos, y ha llegado a aportar hasta el 25 % del PIB regional.

Sin embargo, enfrenta desafíos críticos: largas distancias logísticas (20 h de navegación desde Seno Skyring a Punta Arenas), falta de infraestructura portuaria, regulaciones ambientales estrictas (99 % del borde costero bajo protección) y lentitud en la entrega de concesiones. Además, la integración con las comunidades locales aún es incipiente. Pese a ello, empresas como Blumar, Cermaq, AquaChile, Australis, Multi X y Nova Austral siguen invirtiendo, impulsando ventas minoristas locales y adoptando tecnologías para minimizar el impacto ambiental. Magallanes es la única región chilena clasificada en la categoría amarilla del Monterey Bay Aquarium, destacando su potencial para un crecimiento sustentable y la creación de un nuevo clúster productivo que fortalezca el ecosistema empresarial regional.

​Lea la entrevista completa aquí

Fuente: mundoacuicola.cl

