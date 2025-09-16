16 de septiembre de 2025
“MAGALLANES TIENE EL POTENCIAL DE SER UN REFERENTE MUNDIAL EN SALMONICULTURA SUSTENTABLE”
Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, destaca el rápido crecimiento de la industria en la región, sus aportes a la economía local y los desafíos de infraestructura.
La salmonicultura en Magallanes tuvo un desarrollo moderado durante dos décadas, liderado inicialmente por Pescanova (hoy Nova Austral) y pequeños empresarios locales. Hasta 2016, la producción anual se mantuvo entre 20.000 y 40.000 toneladas, pero las restricciones de concesiones en Los Lagos y Aysén y el interés por diversificar operaciones impulsaron un fuerte crecimiento. En solo dos años, la producción regional se duplicó, alcanzando 80.000 toneladas en 2018 y un récord de 180.000 en 2021, antes de descender a las actuales 100.000–110.000 toneladas, equivalentes al 10 % de la producción nacional. Hoy, el sector representa cerca del 50 % de las exportaciones regionales, genera 4.000 empleos directos y 3.000 indirectos, y ha llegado a aportar hasta el 25 % del PIB regional.
Sin embargo, enfrenta desafíos críticos: largas distancias logísticas (20 h de navegación desde Seno Skyring a Punta Arenas), falta de infraestructura portuaria, regulaciones ambientales estrictas (99 % del borde costero bajo protección) y lentitud en la entrega de concesiones. Además, la integración con las comunidades locales aún es incipiente. Pese a ello, empresas como Blumar, Cermaq, AquaChile, Australis, Multi X y Nova Austral siguen invirtiendo, impulsando ventas minoristas locales y adoptando tecnologías para minimizar el impacto ambiental. Magallanes es la única región chilena clasificada en la categoría amarilla del Monterey Bay Aquarium, destacando su potencial para un crecimiento sustentable y la creación de un nuevo clúster productivo que fortalezca el ecosistema empresarial regional.
Lea la entrevista completa aquí
Fuente: mundoacuicola.cl
