ENAP FORTALECE LA CAPACITACIÓN LABORAL Y LA INCLUSIÓN CON LA ENTREGA DE RAMPAS ACCESIBLES EN PUNTA ARENAS Y CERRO SOMBRERO

​Entre julio y agosto de 2025, 19 personas, pertenecientes a la comuna de Punta Arenas (17 hombres y dos mujeres), realizaron el curso de “Técnicas de soldadura TIG MIG”, que tuvo una duración de 60 horas y fue impartido por la OTEC Creacción.



Esta capacitación es parte del programa que Enap desarrolla a través de los excedentes de las franquicias tributarias.



En esta oportunidad, el curso finalizó con un trabajo práctico consistente en la fabricación de 10 rampas, las cuales serán entregadas a 5 beneficiarios/as de SENADIS; a 2 vecinos de Cerro Sombrero y otras 3 se instalarán en Juntas de Vecinos de Punta Arenas que requieren este elemento tan importante para personas con movilidad reducida, quienes muchas veces deben enfrentar dificultades para acceder a sus hogares o espacios comunes.



​



“Así como Enap contribuye al desarrollo económico, productivo y energético de Magallanes, también promueve el desarrollo del capital humano en la región, ofreciendo permanentemente cursos de capacitación abiertos y gratuitos. En esta oportunidad, las y los alumnos adquirieron herramientas laborales muy específicas, relacionadas con la soldadura y, como cierre, construyeron rampas que ayudarán a mejorar la vida diaria de vecinas y vecinos tanto de Punta Arenas como de Cerro Sombrero, lo que nos deja muy contentos y motiva a seguir trabajando junto a la comunidad”, señaló el jefe de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.



​La directora regional del Servicio Nacional de la Discapacidad, Bernarda Cares C. valora la iniciativa realizada por Enap, la entrega de estas rampas da cuenta del trabajo colaborativo y coordinado entre diversos actores sociales. Como servicio promovemos la construcción de una sociedad más inclusiva, en tal contexto, este tipo de experiencias hacen efectivo este anhelo y aportan a un territorio más accesible.

​

El Servicio Nacional del Discapacidad tiene por misión promover el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su inclusión social, contribuyendo al pleno disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad, a través de la coordinación del accionar del Estado, la ejecución de políticas y programas, en el marco de estrategias de desarrollo local inclusivo.



