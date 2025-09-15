Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE LA JUNJI MAGALLANES ACREDITADAS COMO EXPERTAS 2 Y EXPERTAS 1 EN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

​Las profesionales recibieron las felicitaciones del secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera y de la directora regional institucional, Paola Valenzuela, en una emotiva ceremonia.

Paola Valenzuela, Liset Hauffman, Carolina Núñez, Jessica Vásquez, Nicole Aránguiz, Priscilla Lara, Priscilla Monsalve, Valentín Aguilera

“Es un gran halago que se reconozca todo el proceso vivido desde 2024. Es muy gratificante lograr el Experta 1. Está lleno de esfuerzo y perseverancia. Estoy muy agradecida”. Estas fueron las palabras de la educadora de párvulos Priscilla Monsalve, del Jardín Infantil “Peter Pan” de Punta Arenas, tras ser reconocida en una ceremonia efectuada en la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena, ubicada en calle José Menéndez 788 de la capital regional.

 

En total, once educadoras de párvulos de la institución en el territorio fueron acreditadas como Expertas 2 y Expertas 1 en la Evaluación de Desempeño, recibiendo certificados institucionales y las felicitaciones de sus pares y de las autoridades regionales de la cartera.

 

De esta forma, la funcionaria del Jardín Infantil “Continente Blanco” de Punta Arenas, Rommy Tapia y su colega del establecimiento “Peter Pan” de la misma ciudad, Ivonne Soto, fueron acreditadas en el tramo avanzado Experta 2, que es el nivel más alto en el proceso de carrera docente, reconociendo años de experiencia, construcción de portafolio, evaluación de conocimientos específicos y pedagógicos, obteniendo altas calificaciones.

 

Como Experta 1 fueron reconocidas la ya citada Priscilla Monsalve, Liset Hauffman y Priscilla Lara, todas del recinto “Peter Pan”; Nicole Aránguiz, de “Cumbres Patagónicas” de Punta Arenas; Makarena Alvarado, de “Los Cisnes” de Puerto Natales; Jessica Vásquez, de “Las Charitas” de Punta Arenas; Carolina Núñez, del Jardín Infantil “Continente Blanco” de Punta Arenas; Viviana Obando, del establecimiento “Papelucho” de Porvenir y Verónica Lira, de la unidad educativa “Ukika” de Puerto Williams.    

 

Priscilla Lara enfatizó que las autoridades valoren el esfuerzo de las funcionarias que participan de este proceso. “Fue muy difícil, una inversión de tiempo y dedicación para obtener los resultados. Que se reconozca es fantástico”, opinó.

 

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente busca promover y ofrecer una trayectoria atractiva que permita a las educadoras de párvulos seguir dando lo mejor de sí en las aulas e impactando positivamente en una educación de calidad para las niñas y los niños.

 

En la emotiva ceremonia, las profesionales recibieron sus certificados de manos del secretario regional ministerial de Educación, Valentín Aguilera Gómez y fueron felicitadas y destacadas por sus logros por la directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino y las subdirectoras de Calidad Educativa, María Angélica Andrade Gallardo y de Gestión y Desarrollo de las Personas, Verónica Jiménez Faúndez.

 

Valentín Aguilera recalcó que es muy importante la educación parvularia para las niñas y los niños. “Felicito a las educadoras de párvulos de manera significativa. Es un logro que implicó estudios, dedicación, horas de trabajo para llegar a un resultado. Algo que hemos trabajado con Paola Valenzuela es buscar otorgar confianza a las familias, con una institución que hace un trabajo de calidad. Esto lleva a que más niñas y niños accedan a establecimientos de la red Junji, servicio público al que igualmente felicito. Es un gusto, además, escuchar a las educadoras, de modo de obtener retroalimentación que permita ir perfeccionando este sistema de evaluación”, concluyó.


