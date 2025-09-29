Punta Arenas,
29 de septiembre de 2025

RONDA INSPECTIVA EN TEMAS DE SEGURIDAD REALIZARON AUTORIDADES DE JUSTICIA EN EL CDP DE PUERTO NATALES

​ El propósito fue constatar en terreno la implementación de las 17 medidas extraordinarias de seguridad penitenciaria instruidas este año por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

VISITA A CDP PUERTO NATALES5

​Esta mañana, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, y el Director Regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, viajaron hasta la capital de la Última Esperanza para cumplir una ronda inspectiva al centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales. El propósito fue constatar en terreno la implementación de las 17 medidas extraordinarias de seguridad penitenciaria instruidas este año por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcon, en los distintos centros carcelarios del país.

 
Ambas autoridades regionales, acompañadas por el Alcaide del CDP de Natales, mayor Fernando Cofré Cordero, pudieron verificar en terreno el buen funcionamiento de sus distintos dispositivos de seguridad. Así lo destacó la Seremi Michelle Peutat, quien remarcó que “hoy día lo que venimos a hacer en particular es realizar una visita inspectiva, que fue instruida por el Ministro de Justicia para verificar todas las condiciones, desde lo más mínimo hasta lo más importante, al interior del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, y brindarle también a la ciudadanía la certeza de que tenemos un sistema penitenciario seguro en la región de Magallanes”.

 
Al respecto, comentó que junto al Director Regional de entidad penitenciaria continuarán realizando inspecciones periódicas en torno a la implementación de nuevas medidas con estándares muy rigurosos en materia de control, seguridad y procedimientos, como parte del esfuerzo nacional para desarticular el crimen organizado y reforzar la seguridad pública al interior de los recintos de Gendarmería.

 
Por su parte, el Director Regional de la institución penitenciaria, coronel Rodrigo Campusano, informó que tras ser recibidos por el Alcalde de esa unidad penal, hicieron un recorrido completo al establecimiento en forma interna y externa, “donde pudimos apreciar todas las medidas de seguridad y, de acuerdo a la lista de chequeos, se encontraba todo en perfectas condiciones”.

 
El alto oficial resaltó que el personal estaba atento, y el cometido les permitió efectuar revisiones, de la sala de armas, línea de fuego, zona interna de clasificación y brigada contra incendios, entre otras dependencias. En resumen, subrayó que fue una jornada bastante provechosa, sin registrar mayores novedades, destacando que la unidad se encuentra en buen funcionamiento al día de hoy, en consonancia con su compromiso institucional permanente con la comunidad regional y el país.


“UNA EXCEPCIÓN”: MINISTERIO DE JUSTICIA ACLARA CASO DE DETENIDA DESAPARECIDA REPORTADA VIVA EN ARGENTINA

