Punta Arenas,
13 de septiembre de 2025

DESHIELO DE LOS GLACIARES AUMENTA LA CONCENTRACIÓN DE METANO EN AGUAS ANTÁRTICAS

Investigación recientemente publicada en la revista científica Limnology and Oceanography Letters. ​

Metano_Antartica02

El metano es, después del dióxido de carbono, el segundo gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera.  Aunque se presenta en menor cantidad en la atmósfera que el dióxido de carbono, atrapa mucho más calor que este, contribuyendo así significativamente al calentamiento global y al aumento de la temperatura del planeta. En la actualidad, cada vez es posible apreciar más emanaciones de metano hacia la atmósfera.

Un estudio desarrollado en bahía Maxwell, isla Rey Jorge, península Antártica y publicado en la revista Limnology and Oceanography Letters por un equipo de investigadores, entre ellos, el Dr. Juan Höfer, oceanógrafo del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de la Universidad Austral de Chile (UACh) y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) sugiere que el deshielo glaciar puede aumentar significativamente las emisiones de metano desde las aguas de la costa antártica. Si bien, parte de las emisiones de metano están vinculadas a actividades humanas, otras se relacionan con el propio medio natural como sería en este caso.

El océano tiene la capacidad de actuar como una fuente o como un sumidero de metano hacia la atmósfera. El estudio señala que el problema radica en que en la Antártica no existe una gran cantidad de datos sobre la dinámica del metano y, en zonas costeras muy cercanas a los glaciares, prácticamente no hay información. “Esto ocurre porque las mediciones de metano suelen realizarse a bordo de buques oceanográficos de gran tamaño, los que no pueden acercarse con seguridad a las zonas más costeras y a los glaciares. Por eso, uno de los objetivos principales del proyecto fue precisamente ir a esas zonas poco exploradas y observar qué está ocurriendo allí”, explica el Dr. Höfer.

La investigación ha permitido dilucidar que a medida que los glaciares se retiran hacia el interior y se derriten, liberan aguas de deshielo ricas en metano. Es decir, cuando los glaciares retroceden, se forman ambientes con muy poco o nada de oxígeno. En estas condiciones anóxicas, ciertos microorganismos, especialmente un tipo llamado arqueas, producen metano. “Este proceso es similar al que ocurre en turberas y otros ecosistemas carentes de oxígeno, donde también se generan altas concentraciones de este gas”, indica el Dr. Höfer.

A medida que el glaciar se derrite, el agua de deshielo arrastra el metano presente en su interior y lo transporta hacia el océano. En este punto es donde los científicos realizaron los nuestros. Allí observaron que mientras mayor es el derretimiento, la concentración de metano en los puntos donde se efectúan las mediciones aumenta. Aquello sugiere que, a medida que los glaciares continúen retrocediendo, las concentraciones de metano en estas aguas podrían seguir aumentando.

Los resultados de la investigación muestran que, en zonas muy costeras, especialmente las cercanas a glaciares, podrían ser importantes fuentes de metano hacia la atmósfera, un factor que hasta ahora no se había considerado suficientemente. “Dado que el derretimiento de glaciares en esta zona de la Antártica se está acelerando, es fundamental comenzar a prestar atención a este fenómeno porque podría generarse un ciclo de retroalimentación positiva, es decir, al salir el metano hacia la atmósfera producto del derretimiento de los glaciares, esta se calentará más rápido, favoreciendo a su vez el derretimiento del mismo glaciar, entrando así en un bucle sin fin.  Por eso, es clave incluir estas zonas en futuros estudios y considerar su impacto en los modelos climáticos”, concluye el investigador.

Accede al estudio completo aquí


KYARHA CARO DIETERT, NADADORA MAGALLÁNICA, COMPARTE SU EXPERIENCIA EN EL MUNDIAL DE AGUAS GÉLIDAS Y ANUNCIA PRÓXIMO DESAFÍO EN FINLANDIA

ALCALDE RADONICH PRESENTA PROPUESTA A MINISTRA LOBOS PARA LIMITAR DESCUENTOS DE LA DIPRES

La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


La iniciativa busca impulsar una solución legislativa clara y definitiva a un problema que afecta directamente a Punta Arenas y Puerto Natales.


AUTORIDADES PROYECTAN HASTA 1,9 MILLONES DE VIAJES INTERNOS PARA FIESTAS PATRIAS

DE ATACAMA, RM, LA ARAUCANÍA Y MAGALLANES SON LOS EDIFICIOS MÁS SUSTENTABLES DE CHILE

ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

Guaguateca_10_9_25 (6)

SERPAT MAGALLANES INAUGURÓ ESTA MAÑANA PRIMERA GUAGUATECA DE LA REGIÓN

