ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Dra. Mariela Quiróz, subdirectora médica de RedSalud Magallanes, y la nutricionista Consuelo Uribe conversaron sobre cómo abordar las celebraciones de Fiestas Patrias, poniendo especial énfasis en la prevención de excesos alimenticios, el consumo de alcohol y la seguridad en actividades tradicionales.

En el espacio, ambas profesionales recordaron que el 18 de septiembre es una fecha especial para disfrutar con la familia y los amigos, pero también es importante hacerlo de manera segura para evitar accidentes o complicaciones de salud. Bajo esa premisa, se entregaron consejos para mantener una nutrición equilibrada durante estas jornadas, como optar por porciones moderadas en asados y empanadas, evitar excesos de alcohol y aliños fuertes, mantener la cadena de frío de los alimentos y reforzar la higiene antes de consumirlos.

También se destacó que los excesos pueden provocar desde molestias digestivas hasta problemas graves como pancreatitis o descompensaciones en personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, se abordó la prevención de accidentes de tránsito, una de las principales causas de emergencias en estas fechas. Las recomendaciones incluyeron conducir siempre con cinturón de seguridad, evitar distracciones, respetar límites de velocidad y nunca manejar bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se entregaron pautas de seguridad para elevar volantines, recordando la importancia de hacerlo en espacios abiertos y alejados del tendido eléctrico, no utilizar hilo curado, ni correr tras volantines cortados en la vía pública.

Las especialistas también enfatizaron en la necesidad de reconocer los signos que ameritan acudir a un servicio de urgencia, como dificultad para respirar, pérdida de consciencia, dolor de pecho, hemorragias que no se detienen, convulsiones o vómitos persistentes. En ese sentido, remarcaron que “los Servicios de Urgencia RedSalud están preparados para atenderte las 24 horas, los 7 días de la semana”.





​

