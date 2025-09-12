Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

Buenos días región.

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la Dra. Mariela Quiróz, subdirectora médica de RedSalud Magallanes, y la nutricionista Consuelo Uribe conversaron sobre cómo abordar las celebraciones de Fiestas Patrias, poniendo especial énfasis en la prevención de excesos alimenticios, el consumo de alcohol y la seguridad en actividades tradicionales.

En el espacio, ambas profesionales recordaron que el 18 de septiembre es una fecha especial para disfrutar con la familia y los amigos, pero también es importante hacerlo de manera segura para evitar accidentes o complicaciones de salud. Bajo esa premisa, se entregaron consejos para mantener una nutrición equilibrada durante estas jornadas, como optar por porciones moderadas en asados y empanadas, evitar excesos de alcohol y aliños fuertes, mantener la cadena de frío de los alimentos y reforzar la higiene antes de consumirlos.

También se destacó que los excesos pueden provocar desde molestias digestivas hasta problemas graves como pancreatitis o descompensaciones en personas con enfermedades crónicas.

Por otro lado, se abordó la prevención de accidentes de tránsito, una de las principales causas de emergencias en estas fechas. Las recomendaciones incluyeron conducir siempre con cinturón de seguridad, evitar distracciones, respetar límites de velocidad y nunca manejar bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, se entregaron pautas de seguridad para elevar volantines, recordando la importancia de hacerlo en espacios abiertos y alejados del tendido eléctrico, no utilizar hilo curado, ni correr tras volantines cortados en la vía pública.

Las especialistas también enfatizaron en la necesidad de reconocer los signos que ameritan acudir a un servicio de urgencia, como dificultad para respirar, pérdida de consciencia, dolor de pecho, hemorragias que no se detienen, convulsiones o vómitos persistentes. En ese sentido, remarcaron que “los Servicios de Urgencia RedSalud están preparados para atenderte las 24 horas, los 7 días de la semana”.



ESPECIALISTAS DE REDSALUD MAGALLANES ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR FIESTAS PATRIAS CON SEGURIDAD Y SIN EXCESOS

CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

Plan 18 Seguro 1

AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

inacappuntaarenas

DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

