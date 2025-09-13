13 de septiembre de 2025
CARTELERA CULTURAL 13 DE SEPTIEMBRE
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Magallanes y Antártica Chilena
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.