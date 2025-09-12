Punta Arenas,
12 de septiembre de 2025

ALCALDESA PROTOCOLAR DE PUNTA ARENAS, ALICIA STIPICIC MACKENNEY EXIGE PRIORIZAR PROYECTO DE ILUMINACIÓN EN RUTA 9 NORTE HACIA EL AEROPUERTO

​La autoridad recalcó que la situación actual es insostenible, pues en poco más de un mes, se han registrado dos accidentes fatales en el sector.

Alcaldesa Protocolar_Alicia Stipicic

La alcaldesa protocolar, Alicia Stipicic Mackenney hizo un enérgico llamado al Ministerio de Obras Públicas (OO.PP.)y al Gobierno Regional de Magallanes para que otorguen carácter de urgencia al proyecto de iluminación de la Ruta 9 Norte, camino que conecta a la ciudad con el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

 

La autoridad recalcó que la situación actual es insostenible, pues en poco más de un mes, se han registrado dos accidentes fatales en el sector. El más reciente ocurrió en el kilómetro 8,5 donde un ciclista perdió la vida tras ser atropellado, lo que se suma a otro evento con resultado de muerte registrado semanas atrás.

 

"No podemos seguir lamentando muertes de magallánicos por la deficiente iluminación de una carretera tan concurrida como es la que nos lleva al aeropuerto. Ya tuvimos la pérdida de una vida hace pocas semanas y, hoy, enfrentamos nuevamente otra tragedia. Es fundamental que Obras Públicas priorice este proyecto y que el Gobierno Regional le otorgue la importancia que requiere", señaló Stipicic.

 

Una demanda que viene desde 2014

 

La alcaldesa protocolar recordó que ésta no es una preocupación reciente. En 2014, el entonces alcalde Emilio Bocazzi, junto a diversos miembros del Concejo Municipal de Punta Arenas, solicitó la iluminación de este tramo de la Ruta 9 Norte.

 

Pese a lo anterior, a más de once años de esa petición inicial, no se ha entregado una respuesta concreta al municipio ni se ha avanzado en la materialización del proyecto.

 

A juicio de la edil, "es insólito que un requerimiento planteado hace más de una década, que apunta a algo tan básico como la seguridad de quienes transitan a diario, no haya sido atendido. Estamos hablando de un camino estratégico, utilizado por vecinos, turistas y trabajadores. No podemos aceptar que la falta de voluntad política siga costando vidas".

 

Seguridad vial como prioridad

 

La alcaldesa protocolar explicó que la Ruta 9 Norte es una de las carreteras más transitadas de la región, especialmente, por ser la vía directa al aeropuerto y la puerta de entrada y salida de Magallanes. La ausencia de iluminación en largos tramos, sumada a las condiciones climáticas adversas de la zona, aumentan considerablemente los riesgos de accidentes de tránsito.

 

"La iluminación no es un lujo, es una necesidad urgente para proteger la vida de quienes circulan por este sector. La seguridad de nuestra gente debe estar primero y, por eso, hacemos un llamado claro a que esta obra se transforme en prioridad de inversión pública en Magallanes", agregó.

 

Llamado a la acción inmediata

 

Finalmente, Stipicic instó a las autoridades competentes a acelerar la concreción del proyecto de iluminación de la Ruta 9 Norte, subrayando que la seguridad vial debe estar por encima de la burocracia y de los plazos administrativos. "La prevención de accidentes y la protección de la vida de nuestros vecinos deben ser principios rectores de la acción del Estado. No podemos seguir esperando. Necesitamos que este proyecto sea priorizado ya", concluyó la Alcaldesa Protocolar, Alicia Stipicic.


HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZARÁ NUEVO ENCUENTRO PARA CUIDADORES ESTE 25 DE SEPTIEMBRE

AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

