HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZARÁ NUEVO ENCUENTRO PARA CUIDADORES ESTE 25 DE SEPTIEMBRE

En conversación con Polar Comunicaciones, esta mañana en el programa “Buenos Días Región” la psicóloga del Hospital Clínico Magallanes, Katherine Romero, entregó detalles de la segunda temporada del encuentro para cuidadores “Me cuido para poder cuidar”.

La iniciativa está dirigida a quienes dedican su tiempo al cuidado de otras personas, buscando fortalecer su bienestar integral. El encuentro contempla orientación médica, nutricional, psicoemocional y de kinesiología, con el objetivo de entregar herramientas prácticas y apoyo en el manejo cotidiano de la labor de cuidado.

La actividad se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre en el auditorio Carlos Bansé del Hospital Clínico Magallanes, ubicado en el piso -1 del edificio B, entre las 14:30 y las 16:30 horas.

Romero destacó que se trata de un espacio especialmente pensado para quienes cumplen un rol fundamental en el acompañamiento y atención de familiares o pacientes, y que muchas veces dejan de lado su propio bienestar.

