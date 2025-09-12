Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

12 de septiembre de 2025

SENADOR KUSANOVIC CUESTIONO AJUSTE PRESUPUESTARIO A LOS GOBIERNOS REGIONALES: “DEBE APLICARSE CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA”

​El parlamentario además advirtió que la consolidación fiscal no puede realizarse a costa de las regiones y emplazó al Gobierno a priorizar la reducción de gastos en ministerios y programas ineficientes.

senadorkusanovic

​Los gobiernos regionales se encuentran en alerta ante el inminente ingreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2026. El anuncio de recortes ha encendido el debate en el Congreso Nacional, surgiendo críticas, especialmente por las disminuciones con enfoque político que desfavorecen a las regiones con gobernadores opositores, esto pese al llamado del ministro Grau a no anticipar la discusión en base a especulaciones.

 
Frente a estos anuncios, el senador Alejandro Kusanovic, cuestiono que la consolidación fiscal se haga a costa de las regiones, sobre todo tratándose de regiones extremas como Magallanes. El legislador advirtió que la medida era “previsible”, como consecuencia de la compleja situación en las finanzas públicas, marcada por la caída de los ingresos y el incremento del gasto. Escenario que calificó de “insostenible”, haciendo un llamado al Gobierno a priorizar la reducción del gasto en ministerios y programas que han demostrado ser ineficientes e “invertir bien los recursos que quedan, potenciando espacios de crecimiento y dinamismo" según afirmo.

 
Kusanovic, además subrayó que el reordenamiento de las cuentas fiscales debe regirse por criterios de equidad, de modo que los ajustes “sean parejos y proporcionales para todas las regiones, sin arbitrariedades ni preferencias”. Además, recalco la necesidad de total transparencia durante este proceso: “el Gobierno debe explicarle con claridad a la ciudadanía las razones y criterios que tuvo para adoptar los ajustes, y demostrar si responden, o no, a la corrección de una gestión deficiente que llevó al actual escenario fiscal”.

 
El parlamentario espera que durante la discusión presupuestaria se reviertan las medidas que puedan afectar a las regiones, enfatizando que “el objetivo de los ajustes debe ser sanear las finanzas públicas para proteger a la población de efectos económicos mayores, pero asegurando un proceso justo al mismo tiempo, que sea equilibrado y comprensible para todo el país” concluyo.



FOTO BIANCHI 2

SENADOR BIANCHI EXIGE QUE EL 1% DE LO RECAUDADO POR CONCEPTO DE HIDRÓGENO VERDE SE DESTINEN A OBRAS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO DE MAGALLANES Y A REBAJAR EL IMPUESTO ESPECÍFICO AL COMBUSTIBLE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CORTE DE PUNTA ARENAS DECLARA PROCEDENTE SOLICITAR A BOLIVIA EXTRADICIÓN DE IMPUTADO POR CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD CON RESULTADO DE MUERTE

Leer Más

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

​La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió hoy -viernes 12 de septiembre- la solicitud formulada por el Ministerio Público y declaró procedente pedir a Bolivia la extradición activa y detención previa de Benjamín Ignacio Díaz Foretich, imputado como autor de los delitos consumados de conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte y darse a la fuga del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. Ilícitos perpetrados el 23 de mayo pasado, en la ciudad.

atropelllounimarcsur
nuestrospodcast
Plan 18 Seguro 1

AUTORIDADES LANZAN PLAN “18 SEGURO” CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN, LA FISCALIZACIÓN Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
inacappuntaarenas

DIRECTORA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES DE INACAP PUNTA ARENAS ENTREGA DETALLES SOBRE ADMISIÓN 2026 Y FERIA LABORAL A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE NOVIEMBRE

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
riña

RIÑA EN PUNTA ARENAS DEJA UN HERIDO CON ARMA BLANCA Y DOS CARABINEROS LESIONADOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Durruty EP

SELLO MAGALLÁNICO EOLO PRODUCCIONES PUBLICA EP "ESPEJO AZUL" DE DURRUTY

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250