TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD EN LA ESQUILA: LISTER CHILE ENTREGÓ RECOMENDACIONES PARA LA TEMPORADA EN MAGALLANES

​En una nueva edición del programa “Patagonia Rural”, transmitido por las pantallas de Polar Comunicaciones y conducido por Esteban Vera, se abordó el inicio de la temporada de esquila en la región de Magallanes, una de las actividades productivas más relevantes para la zona.

El invitado del espacio fue Nicolás MacDonald, representante oficial de Lister Chile, quien compartió detalles sobre las herramientas fundamentales para los esquiladores y las diferencias entre las principales máquinas utilizadas en el rubro: la Skorpion y la Outback.

Durante la conversación, MacDonald explicó la relevancia de contar con peines y cortantes de calidad, señalando que estos elementos son determinantes para lograr un trabajo más eficiente y seguro. Además, entregó consejos prácticos sobre mantenimiento preventivo, limpieza y lubricación de las máquinas, aspectos clave para garantizar el rendimiento en faenas largas y de alto desgaste físico.

El representante también destacó la disponibilidad de repuestos en la región, un aspecto que cobra gran importancia para evitar interrupciones en plena temporada, y comentó sobre las tendencias internacionales en tecnología para la esquila, donde la innovación busca reducir el esfuerzo de los trabajadores y mejorar el bienestar animal.











