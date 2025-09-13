Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

13 de septiembre de 2025

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS APRUEBA EN GENERAL EL PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

La iniciativa, parte de los acuerdos de la agenda corta con el Colegio de Profesoras y Profesores, pasará ahora a ser discutida en particular. ​

PDLTitularidadDocente1

La comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general este martes el proyecto de Ley de Titularidad Docente, que tiene por objetivo otorgar titularidad a las y los profesores que cumplan con los requisitos de antigüedad y carga horaria, conforme a la normativa vigente.

La iniciativa corresponde a los proyectos N°17.755-04, N°17.748-04 y N°17.489-04, refundidos, a los que el Ejecutivo dio suma urgencia para su tramitación legislativa.

El seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, indicó: "Sabemos que es una demanda muy sentida por los gremios y sindicatos del territorio. Y en ese sentido, valoramos el avance de esta iniciativa legal que busca entregar mayor estabilidad laboral a las y los docentes que forman parte del sistema escolar en nuestro país y en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena".

En esta etapa se abre el plazo para presentar indicaciones y próximamente comenzará la discusión en particular del proyecto.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, calificó este avance de la iniciativa legal como un paso muy necesario, agregando que "ahora vienen las indicaciones y nosotros vamos a seguir acá gestionando mejoramiento en esta ley, así que estamos contentos con esta aprobación".

Detalle de la normativa

Actualmente, la normativa distingue entre docentes titulares, incorporados a las dotaciones a través de concurso público, y docentes a contrata, quienes desempeñan funciones transitorias, experimentales, optativas, especiales o de reemplazo.

La iniciativa contempla conceder la titularidad a los y las docentes que al 31 de julio de 2025 se encuentren incorporados en la dotación docente de un municipio, corporación municipal o Servicio Local y cumplan los siguientes requisitos: haberse desempeñado como docentes en la dotación por al menos tres años continuos o cuatro años discontinuos, y por un mínimo de 20 horas cronológicas.

Anteriormente, las leyes de titularidad docente han reconocido esta calidad en los años 1999, 2014, 2018 y 2021, sobre la base de la Ley N°19.648. En esa línea, el proyecto de ley propone actualizar la fecha del reconocimiento de la titularidad docente a quienes cumplan con la antigüedad y carga horaria, para eso, se sugiere mantener la regulación en la ley N°19.648 con el objetivo de permitir mayor estabilidad laboral a quienes cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento de la educación pública.


PDLTitularidadDocente1

COMISIÓN DE EDUCACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS APRUEBA EN GENERAL EL PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

EDELMAG LLAMA A LA PREVENCIÓN EN FIESTAS PATRIAS: VAN 31 POSTES CHOCADOS DURANTE EL 2025

Leer Más

Empresa Eléctrica de Magallanes.


Empresa Eléctrica de Magallanes.


FOTO 1
nuestrospodcast
VISITA A BACH JARDIN INFANTIL VILLA LAS NIEVES 8

PÁRVULOS DEL JARDÍN INFANTIL VILLA LAS NIEVES VISITARON LA IVª BRIGADA AÉREA

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Imagen Ley REP

CORFO LANZA CONVOCATORIA PARA ENTREGAR 1.200 BECAS ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Alejandro Mono González (1)

ALEJANDRO “MONO” GONZÁLEZ GANA EL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
autoslomcos

ÚLTIMOS DÍAS DE INSCRIPCIÓN PARA LA COMPETENCIA DE AUTOS LOCOS EN PORVENIR

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.