13 de septiembre de 2025

ALEJANDRO “MONO” GONZÁLEZ GANA EL PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 2025

El reconocimiento fue anunciado por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, desde el Palacio Pereira. ​

Alejandro Mono González (1)

Referente del muralismo y del arte público tanto en Chile como en América Latina, Alejandro “Mono” González se convirtió esta mañana en el flamante ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2025. La decisión fue anunciada desde el Palacio Pereira por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, junto al jurado que sesionó previamente en el mismo recinto.

Muy emocionado, el artista recibió la noticia -por videollamada- desde Santa María de la Ribera, en las afueras de Ciudad de México: “Llevamos muchos años trabajando sin esperar este reconocimiento. Agradezco a ustedes (el jurado) porque, en el fondo, no soy yo el representante individual, sino que es un trabajo colectivo que viene desde la calle, desde la historia y desde la participación de los usuarios que tenemos. Aquí se reflejan muchos jóvenes, para quienes nosotros trabajamos. Por lo tanto, el reconocimiento no tiene que ver con una persona, sino con una historia. Somos parte de esa historia. Somos ciudadanos, creadores. Queremos hacer aporte a nuestra sociedad, a nuestra cultura y a nuestro pueblo. Creo y agradezco a ustedes eso con mucha emoción”, dijo.

“La trayectoria de Alejandro “Mono” González ha atravesado la historia de Chile, dejando una huella profunda en el muralismo y el arte público chileno. Su trabajo ha unido creatividad, compromiso social y expresión colectiva”, citó la ministra Carolina Arredondo del acta del jurado que preside. El documento destaca además que “sus innumerables obras en espacios públicos del país, Latinoamérica y otras partes del mundo han hecho de su creación un referente de identidad y memoria, en constante diálogo con diversas generaciones”.

El jurado del Premio Nacional de Artes Plásticas fue integrado por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; la galardonada del Premio Nacional de Artes Plásticas 2023, Cecilia Vicuña; el representante de la Academia de Bellas Artes, Enrique Zamudio; el rector de la Universidad de Santiago (USACH) y representante del Consejo de Rectores, Rodrigo Vidal Rojas; y por el pintor y escultor Samy Benmayor y la artista visual Nury González, designados por el Consejo Nacional de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El acta de la sesión detalla también que el trabajo del artista “trasciende la pintura mural: incluye el dibujo, el grabado y la escenografía. Continúa siendo formador de nuevas miradas en torno al rol del arte como instrumento social. Sus murales, cargados de color y simbolismo, se convierten en un patrimonio vivo que rescata la voz popular. Este reconocimiento a su trayectoria valora una vida dedicada a transformar muros en lienzos colectivos y a proyectar, con arte, la memoria y la esperanza de Chile”.

“Gracias por haber tejido este colectivo y haberlo mantenido a lo largo de más de medio siglo. Desde que tú empezaste hasta ahora, sostenidamente. Ese sostener una forma de arte colectivo es el verdadero sentido de la vida, de la vida de nuestra cultura, precisamente ahora amenazada por el deseo de borrar la memoria. Este trabajo, por más que sea borrado, renace. Y ese poder de hacer ser permanente continuamente, es lo que depende de todos nosotros. Y tú, y tu obra, y ese colectivo lo gentrifican”, dijo Cecilia Vicuña al artista durante el anuncio.

Acerca del Premio

El Premio Nacional es uno de los máximos reconocimiento que entrega el Estado de Chile a la obra de artistas nacionales quienes, por su excelencia, creatividad, aporte trascendente a la cultura nacional y al desarrollo del saber y de las artes, son acreedores de estos galardones.

Los premios comenzaron a otorgarse el año 1942, cuando se establecieron los de Literatura y de Arte. Desde entonces distintas normas legales han modificado e introducido nuevas disciplinas del arte y del conocimiento. El año 1992 se promulgó la Ley 19.169 que rige actualmente, estableciéndose su entrega bianual en once disciplinas. El primer ganador en la categoría de Artes Plásticas fue Sergio Montecinos Montalva, en 1993. Algunos de los artistas recientemente destacados son Cecilia Vicuña (2023), Francisco Gazitúa Costabal (2021), Eduardo Vilches Prieto (2019), Paz Errázuriz (2017), Roser Bru (2015), Alfredo Jaar (2013), Gracia Barrios (2011) y Federico Assler (2009).

               El ganador recibirá un diploma, una suma que se reajusta anualmente desde 1993 (de acuerdo a variación IPC del año calendario anterior) y que este año es cercana a los 23 millones de pesos; y una pensión vitalicia mensual equivalente a 20 unidades tributarias mensuales (UTM). 

Alejandro González

Su obra -que abarca casi seis décadas- ha sido referente para diversas generaciones y colectivos, manteniendo viva la tradición del muralismo como una herramienta de expresión y transformación social. Como uno de los fundadores de la Brigada Ramona Parra, su trabajo ha estado siempre ligado a la lucha popular y a la representación de las causas sociales, destacándose murales emblemáticos como los de la estación Parque Bustamante del metro de Santiago, el Hospital del Trabajador y El Primer Gol del Pueblo Chileno, realizado junto a Roberto Matta en 1971.

Su arte ha transcendido las fronteras nacionales, siendo un símbolo de la memoria, la resistencia y el exilio chileno, especialmente en Europa, donde sus imágenes han sido adoptadas por sindicatos y agrupaciones como íconos de sus propias luchas. Su estilo pictórico ha generado una verdadera “escuela”, democratizando el arte y acercándolo a la comunidad, lo que refleja su compromiso con la participación social y la construcción de una sociedad más justa.

Junto con lo anterior, “Mono” González ha destacado por su compromiso con la formación artística y la vinculación con las comunidades, entendiendo el arte como una forma de terapia social y un medio para sensibilizar y fortalecer los valores colectivos frente a los desafíos actuales.


