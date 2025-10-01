ENDRESS+HAUSER PRESENTA SOLUCIONES PARA UNA INDUSTRIA LOCAL DEL HIDRÓGENO VERDE 2.0

Soluciones para optimizar los procesos de producción y comercialización de hidrógeno verde (H₂V) presentó Endress+Hauser en Hyvolution 2025, una de las ferias más importantes de la industria a nivel mundial y que por tercer año consecutivo se realizó en Chile, en el Centro de Convenciones Metropolitan Santiago.

​



En la instancia, y junto con destacar una nueva participación en el congreso junto a la Cámara Chileno Suiza de Comercio y otras cinco empresas en un stand modular, sostenible y reutilizable, Tomás Godoy, Strategic Account Manager O&G + Renewables de Endress+Hauser, resaltó el crecimiento que desde una posición protagónica ha visto que ha experimentado el sector en este último tiempo.

​



“El negocio se sigue desarrollando y nosotros estamos activos, con trabajos de colaboración con empresas, con quienes hemos resuelto algunos problemas de medición que tenían en su planta, ubicada en la Región de Magallanes. Y, en paralelo, colaboramos también con distintos entes a nivel internacional. Claramente, es una industria que está creciendo”, aseguró el ejecutivo.

​



Sin embargo, agregó que todavía quedan muchas barreras que sortear para lograr el desarrollo. “Hay varias cosas que hay que mejorar. Una de ellas es lograr eficiencias y economías de escala, bajar los costos en los equipamientos y desarrollar nuevas tecnologías”, añadió.

​



Mantenerse a la vanguardia





Según Gonzalo Pineda, Market Product Manager Gas Measurement de Endress+Hauser Chile, en muchos países donde la industria ha alcanzado un nivel más alto de maduración, como ocurre en algunas partes de Europa, se está buscando aprovechar la infraestructura ya instalada para otros combustibles (como gas natural) y de esta forma abaratar costos para transformar al hidrógeno verde en una opción competitiva.

​



“El hidrógeno es ocho veces más ligero que el gas natural y tiene un poder calorífico tres veces menor. Entonces, eso implica un desafío para la instrumentación; que hemos tenido que adaptar para mantenernos a la vanguardia también en esta industria. Esto ha significado que hoy, por ejemplo, ya tengamos flujómetros certificados para mezclas que permiten hasta un 30% de hidrógeno en la distribución y transmisión de gas natural”, señaló.

​



Adaptación de equipos e innovaciones que la casa matriz está trabajando concretamente con proyectos y pruebas para acompañar la transición energética que están llevando adelante diversos procesos productivos a nivel mundial.

​



“Industrias con las que está trabajando Endress+Hauser para reemplazar combustibles fósiles por Hidrogeno están también presentes en Chile; como la minería, fundición, metalurgia y energía. Vemos clientes que están atentos al uso del hidrógeno como opción para disminuir su huella de carbono o ajustarse a la normativa nacional de emisiones”, concluyó Pineda.

Fuente:portalminero.com

