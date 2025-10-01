TEATRO DE LO INESTABLE (ESPAÑA) SE PRESENTA HOY EN EL 17 CIELOS DEL INFINITO

A las 19:00 horas se exhibirá hoy, 01 de octubre, la obra [4200KM] de la compañía Teatro de lo Inestable (España), en el Teatro Municipal de Punta Arenas. La obra, que aborda crítica y poéticamente el drama de la migración, es parte de la programación de la 17 Edición del Festival de Artes Cielos del Infinito, que cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



Luis Navarro Almonacid, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se refirió a la importancia de ofrecer obras que toquen temas tan relevantes en la actualidad, como lo es la migración. “La llegada a Magallanes de una producción internacional del prestigio de '[4200KM]', de la compañía española Teatro de lo Inestable, es un claro reflejo del éxito de las políticas públicas de apoyo a las artes, que impulsamos desde nuestro ministerio. A través de instrumentos como el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas, garantizamos no solo la circulación de obras de alta calidad en territorios australes, sino también el acceso gratuito de la ciudadanía a bienes y servicios culturales que invitan a la reflexión sobre temas tan relevantes como la migración”.



Victoria Minguez, actriz que integra el elenco de [4200KM] compartió detalles del espectáculo que mezcla lo poético, lo visual y el canto en directo. “Llegamos a Punta Arenas para presentar [4200 km] aquí en el Festival Cielos del Infinito y el espectáculo cuenta, bueno, parte de una noticia real que es un cayuco que sale de Mauritania en dirección a las Islas Canarias, pero se pierde y llega 90 días después a las costas de Brasil con todos los integrantes de este cayuco muertos. Entonces, a partir de esa noticia real se generó una serie de material de diferentes autores que son cuatro autoras y un autor. Hay dos autoras chilenas, también hay una autora de Uruguay y una valenciana y luego Jacobo Pallarés –director de la compañía– también valenciano”, precisó la intérprete sobre la obra que finalmente es “un alegato a la libertad de flujo de personas y animales”.







Funciones Punta Arenas

[4200KM] - Teatro de lo Inestable (Valencia, España)

Miércoles 1 octubre 2025 | 19.00 Horas público general - 11:00 Horas estudiantes

Teatro Municipal José Bohr, Magallanes 823 - Punta Arenas

Duración: 80 min

Público: +14 años



Reseña

[4200KM]: Imaginamos una barcaza con veinticinco personas mar adentro, tan adentro que no se pueden ver ni las costas, ni los límites de la tierra, solo mar, mar y noche, mar y horizonte, mar y distancia. Allí están ellas: las tormentas, las olas... y las ballenas. A través de documentos de una bióloga marina obsesionada con las ballenas, las voces de los niños perdidos y el diario de un tal J.Pallarés, surge una pregunta que nos interpela a todos: ¿Dónde quedó la tripulación de la barca aparecida a 4200 km de puerto amigo? ¿Dónde quedan todas aquellas personas que desaparecen en su viaje migratorio en busca de un lugar mejor?



El viernes 3 octubre, en tanto, la obra se presentará en el Auditorio Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes, Magallanes 618 - Porvenir, en dos funciones: a las 11:00 Horas para estudiantes y a las 19.00 Horas para público general. La entrada es liberada.



La 17a Edición del Festival Cielos del Infinito cuenta con el financiamiento del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC) y el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.



