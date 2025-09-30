Punta Arenas,
30 de septiembre de 2025

ESPECIALISTAS ABORDARÁN ALIMENTACIÓN, EJERCICIO Y CUIDADOS EN ACTIVIDAD POR EL MES DE LA PERSONA MAYOR, ESTE 1 DE OCTUBRE DESDE LAS 14HRS EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES

Buenos días región.

geriatrahcm

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, cla geriatra del Hospital Clínico de Magallanes, Dra. Paola Balcázar, informó a la comunidad sobre las actividades que se realizarán en el marco del Mes de la Persona Mayor.

La profesional destacó la importancia de abrir espacios de conversación, educación y acompañamiento para las personas mayores, así como para sus familias y cuidadores. En ese sentido, extendió la invitación a participar este miércoles 1 de octubre, desde las 14:00 horas, en el Auditorio Dr. Carlos Banse del Hospital Clínico de Magallanes, donde se desarrollará un encuentro gratuito y abierto a toda la comunidad.

La jornada incluirá charlas dictadas por un equipo multidisciplinario de especialistas: “Claves de la alimentación para mantenerte fuerte y saludable”, a cargo de la nutricionista Melisa Paredes; “Envejecimiento normal: deglución y cognición”, presentada por la fonoaudióloga Cecilia Gallardo; “Rutinas que cuidan: estrategias para el manejo y bienestar de personas mayores en el hogar”, dirigida por la terapeuta ocupacional Valentina Oyarzún; y “Ejercicio como medicina: el papel de la actividad física en la prevención de limitaciones funcionales”, con el kinesiólogo Jaime Vásquez.

Te esperamos para aprender, compartir y cuidar juntos la salud y bienestar de nuestras personas mayores, fue el llamado con el que la Dra. Balcázar reforzó la invitación a esta instancia de aprendizaje y encuentro comunitario.




PUNTA ARENAS CELEBRA EL MES DEL ADULTO MAYOR CON SEIS IMPERDIBLES ACTIVIDADES

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

logobn (1)
