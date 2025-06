A LOS CABALLOS DE LA PROVINCIA DE ULTIMA ESPERANZA

Ya no es un rumor, ahora es cierto…”se cierra el Centro Ecuestre ” del Regimiento “Lanceros”, pronto no habrán más caballos, de esos que resistieron oscuros días de lluvias , fríos , escarcha y la caída implacable de la nieve que cubría silenciosamente a la Provincia de Ultima Esperanza.

Celosos custodios de nuestras fronteras, vigilantes incasables en las pampas de verde coiron, espinosos calafates, centenarias lengas, robles y ñirres, en tiempos no muy lejanos cuando el viento tenía olor a guerra ,los movimientos de sus ramas en los desplazamientos tácticos, cuándo peligraba nuestra soberanía, su follaje facilitaba el ocultamiento ,daban tiempo y espacio en una resistencia dilatoria… preparando con sigilo sin igual, la exitosa emboscada.

Los alazanes, mulatos, colorados, tordillos, de las secciones de morteros, secciones de apoyo o exploración, galoparon con impulso y valor, sabían que la defensa de Chile era su única misión …, ellos no pidieron nada a cambio, hoy sienten que nunca esperaron esta cruel decisión, por allí ya no se escucharán más relinchos de alerta, el viento magallanico no solo susurrará tristeza, el viento magallánico seguirá susurrando historias de un pasado glorioso, cargado en los albardones y corazones de los Lanceros de ayer y siempre, extrañando el juego de tusas, colas y crines que se mecían entre brisa y brisa de un ventarrón…, hoy Puerto Natales está triste al sentir el “clic” del candado que cierra la puerta del místico picadero, construido con los restos de un galpón de esquila de la antigua estancia Lautaro …

La puerta del picadero se cierra, pero la memoria de los caballos permanecerá abierta; Ellos siempre con vocación de servicio apoyaron con su movimiento tridimensional a muchos niños y adultos de la Provincia, en su proceso de rehabilitación, la Hipoterapia , la equitación Paraecuestre y la equitación deportiva los mantenía integrados a su comunidad…, siempre dispuesto a ayudar!

La nieve seguirá cayendo, pero ya no habrá relinchos que la acompañen.

En el próximo aniversario del Destacamento Acorazado N° 5 "Lanceros" cada 30 de septiembre de cada año seguramente se recordara la creación de la primera unidad llamada "Lanceros" en el Ejército de Chile.

También se conmemora la primera orden emitida por el Capitán Héctor Baeza para dar inicio al año militar de la unidad en Puerto Natales, en 1938, donde en ese entonces, los caballos eran los protagonistas absolutos del desafío impuesto por el Ejército de Chile, mantener y reforzar nuestra soberanía…

Sin embargo Puerto Natales se despide de sus caballos, pero su legado vivirá en la memoria de sus habitantes, el viento magallanico susurra vuestros nombres, y la nieve cae suavemente como no queriendo borrar vuestras huellas…..

En el almacén de atalajes los equipos de montar son testigos silenciosos de la historia, con cada arruga y cada grieta que narra una experiencia única sin igual

, uno pocos equipos de montar y unas bridas sin embridar, a fuera corrales sin relinchos, solo llenos de recuerdos , historias y ansiedad…

Será acaso:

“El pago de Chile”

Nota:

"El pago de Chile" es una expresión chilena que significa no ser recompensado, no ser agradecido o incluso ser castigado por un buen servicio o sacrificio, especialmente después de que la persona o grupo ha sido olvidado o ha caído en desgracia. Es una forma de expresar la ingratitud o el olvido hacia quienes han hecho un aporte significativo.

