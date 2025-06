“TÍA RICA” ANUNCIA HISTÓRICO AUMENTO DEL GRAMO DE ORO A $25 MIL

​En el marco de la conmemoración de los 105 años que cumplió la Dirección del Crédito Prendario -más conocida como la famosa “Tía Rica”-, el servicio decidió implementar desde el pasado 2 de junio un histórico aumento de 8 mil pesos en el préstamo por gramo de oro de 18 quilates, pasando de 17 mil a 25 mil pesos.



Este incremento se mantendrá durante todo el presente mes de junio y constituye el alza más grande que ha ejecutado la Dicrep desde su creación en el año 1920.



Así lo anunciaron durante esta jornada a toda la región de Magallanes el Seremi del Trabajo (s), Carlo Gorziglia Sain; y el administrador regional (s) de la Dicrep Magallanes, Héctor Toledo Leal, durante un punto de prensa que se desarrolló en oficinas de la “Tía Rica” en Punta Arenas.



En palabras del Seremi (s), “queremos destacar que en el mes de junio estamos conmemorando los 105 años de la institucionalidad de la Dirección de Crédito Prendario que para nosotros es una fecha importante y junto a ello la superioridad del servicio ha establecido que durante este mes el valor por gramo de oro va a ser a evaluación de 25 mil pesos. Este es un valor récord, un valor histórico. Por tanto, invitamos a las personas que tengan la necesidad de obtener un crédito social, lo pueden hacer directamente con el trámite habitual, que es muy sencillo de realizar aquí en el servicio”.



La Dicrep es parte activa del Sistema de Seguridad Social del Estado y se encuentra disponible para apoyar a las y los chilenos ante cualquier necesidad o proyecto que tengan.



Por su parte, Héctor Toledo señaló que “es primera vez en toda la historia que el gramo de oro está a este valor. El servicio, pensando en las necesidades de las personas, ha decidido durante todo este mes de junio mantener ese valor. Nuestra labor que es social ayuda a bastantes personas a cubrir necesidades, como consumos básicos, pago de impuestos, etc. En ese sentido, la Dicrep da cobertura varios sectores de la comunidad. Mensualmente, estamos atendiendo alrededor de 800 personas con préstamos diarios en nuestra sucursal”.



El administrador regional destacó, además, que el trámite es muy rápido, ya que la garantía que requiere el servicio sólo es la prenda (joya) que lleva la persona interesada y, por tanto, demora sólo el tiempo de la tasación y el pago, que se puede hacer en efectivo o transferencia del crédito. Además, es un trámite simple, ya que no requiere papeleo ni presentación de antecedentes y, por último, es seguro, ya que cuenta con el respaldo del Estado y no conlleva riesgo de paso a Dicom en caso de no poder pagarlo.



“Esta es una gran oportunidad, por ejemplo, para las personas que tienen atrasados sus créditos en cuanto a vencimiento, quienes pueden retirar y volver a empeñar nuevamente, de tal forma que van a cubrir lo que puedan gastar en intereses con un nuevo y más alto valor de préstamo”, agregó Toledo.



Por último, las autoridades recordaron que sólo se requiere carnet de identidad y una prenda para que sea tasada, sin que deba adjuntar documentación adicional, por lo que la invitación a la comunidad es a acudir a la oficina de la “Tía Rica” Punta Arenas, en calle Lautaro Navarro N°1024.