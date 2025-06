PURO VIENTO DA EL SALTO A LA MANUFACTURA DIGITAL CON EL APOYO DE INNOVA REGIÓN DE CORFO

​Desde el corazón de la Patagonia, el emprendimiento magallánico Puro Viento Diseño y Reciclaje, liderado por las hermanas Rossana y Alejandra Venegas, da un paso clave hacia la innovación con su nuevo proyecto “Seamless Backpack: Transición de un proceso análogo a una manufactura digital”, financiado a través del instrumento Innova Región de Corfo.



Puro Viento nació en 2009 como una propuesta social y medioambiental que da una segunda oportunidad a materiales en desuso y a personas en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, se ha dedicado al diseño y confección de accesorios como mochilas, estuches y carteras a partir de lonas publicitarias recicladas y textiles descartados. Su modelo de negocio genera un impacto económico, social y ambiental, integrando a mujeres jefas de hogar en su proceso productivo.



Hoy, su propósito evoluciona: desarrollar un proceso productivo eficiente y escalable mediante manufactura aditiva para crear una nueva línea de productos sin costura. Este desafío, conocido como Seamless Backpack, busca reducir en un 80% las costuras y en un 50% la intervención manual, mediante el uso de impresión 3D y nuevos materiales flexibles. Esto no solo permitirá estandarizar la producción y evitar sobrestock, sino también disminuir residuos, mejorar la productividad, que sea un producto heredable y abrir la puerta a la personalización futura de los productos.



“Este proyecto nace del deseo de innovar sin perder nuestro compromiso con la sostenibilidad. Gracias al apoyo de Corfo, hemos podido invertir en investigación, adquirir nuevos conocimientos técnicos y explorar materiales que nos permitan llevar nuestros diseños al siguiente nivel”, señala Alejandra Venegas.



Con una inversión de más de 60 millones de pesos, Puro Viento ha podido realizar pruebas de materiales, test de resistencia y colaboraciones claves con instituciones como el Laboratorio Lictex de la Universidad de Santiago de Chile, pionero en validar este tipo de tecnología textil en el país.

El equipo está conformado por las hermanas Venegas en dirección y operación, Cristóbal Soto como técnico del proyecto, y Duanne Contreras, diseñador industrial radicado en Canadá, cuya participación abre también posibilidades de internacionalización.



Además del diseño original, el proceso de investigación ha generado nuevos productos no previstos inicialmente, lo que reafirma el potencial escalable del proyecto. El uso de inteligencia artificial también ha sido clave en la aceleración de las etapas creativas y de diseño.

“Tenemos un producto que hoy no existe en el mercado de forma masiva. Si bien es un nicho, creemos que tiene gran potencial de expansión. Soñamos con ver estas mochilas únicas en uso, sabiendo que nacieron desde Magallanes y con propósito”, señaló Alejandra Venegas.







Desde su experiencia, Rossana Venegas, hace un llamado a otros emprendedores a atreverse a dar el salto. “Innovar requiere recursos, y sin el apoyo de Corfo no podríamos haber desarrollado esta idea. Existen instrumentos públicos que permiten transformar una visión en realidad. Si tienen una idea, investiguen, postulen, no se queden con las ganas.”



Con este proyecto, Puro Viento no solo reafirma su compromiso con la comunidad y el medioambiente, sino que se proyecta como una marca de vanguardia, desde el extremo austral, hacia un futuro sustentable y tecnológico.



CDPR lanza convocatoria “Innova Región” para potenciar la innovación empresarial en Magallanes.



El Comité de Desarrollo Productivo Regional Magallanes y de la Antártica Chilena, lanzó la convocatoria Innova Región, un programa que busca apoyar a empresas en el desarrollo y validación de productos, servicios o procesos innovadores, fortaleciendo así la economía regional.



La convocatoria está dirigida a personas jurídicas constituidas en Chile y personas naturales mayores de 18 años que cuenten con al menos 18 meses de inicio de actividades en un giro empresarial de primera categoría, según la Ley de Impuesto a la Renta. Además, se requiere acreditar ingresos por ventas en los 18 meses previos a la postulación.



El programa contempla un cofinanciamiento de hasta $60.000.000, con un porcentaje de aporte que varía según el tamaño de la empresa.

Asimismo, se contempla un 10% adicional de cofinanciamiento para empresas lideradas por mujeres, y beneficios especiales para aquellas que cuenten con el Sello 40 horas.



Esta convocatoria representa una oportunidad clave para las empresas que buscan innovar, crecer y aportar al desarrollo económico de la región, al igual que la empresa Puro Viento.

Conoce las bases y postula en www.corfo.cl