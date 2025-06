LIBRO “HISTORIAS BAJO LA ESCARCHA” RESCATA MEMORIAS DEL ANTIGUO HOSPITAL DE NATALES

​Este viernes 06 de mayo se presentó oficialmente el libro “Historias Bajo la Escarcha” en el Hospital de Puerto Natales, una emotiva recopilación de relatos orales que rescata vivencias y memorias del mundo de la salud en la región de Magallanes. La iniciativa, financiada a través del 8% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) de Cultura del Gobierno Regional de Magallanes, fue aprobada por el Consejo Regional e implicó una inversión cercana a los cinco millones de pesos.



El libro, realizado por el Servicio de Salud Magallanes, tiene como objetivo rescatar y poner en valor el patrimonio cultural intangible en salud, a través de relatos de funcionarios y exfuncionarios de toda la red asistencial, no dejando fuera las experiencias vividas en el antiguo hospital de Puerto Natales.



La directora del SSM, Verónica Yáñez, expresó: “Este libro es un reconocimiento a la labor que han realizado durante tantos años. Hemos tenido una grata instancia con quienes han relatado sus experiencias y han sido recopiladas en estos ejemplares”.





Entre los protagonistas de la jornada, estuvieron los funcionarios Osvaldo Bustamante, Sandra Provoste y René Silva, quienes compartieron relatos que rememoran el compañerismo, la vocación y los desafíos de antaño en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos.



D. René Silva, tecnólogo médico y jefe del laboratorio clínico, con 34 años de servicio, destacó la importancia de esta iniciativa: “Nos hace sentir que toman en cuenta a quienes hicieron los cimientos de estos servicios. Es importante mantener y darle fortaleza a las historias que se han creado en nuestra red asistencial”.



Por su parte, la técnico paramédico con más de 40 años de servicio, Sandra Provoste, señaló: “En este libro hay muchas historias no contadas de compañeros que se jubilaron y otros que partieron para siempre, dejando huellas imborrables en nuestro hospital. Agradezco haber tenido la oportunidad de compartir mis vivencias. Este libro no solo rescata memorias, sino que nos recuerda que cada uno ha sido parte esencial de esta historia”.



Finalmente, el director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Ignacio Quiroz, expresó su orgullo por la participación de los funcionarios del recinto en esta publicación: “Este libro es un testimonio vivo de quienes dieron vida al hospital de ayer y que, con su entrega, sentaron las bases de lo que somos hoy. Nos invita a valorar la memoria y a seguir construyendo desde el respeto y la gratitud por quienes nos antecedieron”.