PDTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO PABLO CIFUENTES CRITICA EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DEL GABINETE PRESENTADO POR JOSÉ ANTONIO KAST

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, se refirió a la reciente presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, así como a los lineamientos del denominado plan de “gobierno de emergencia”, manifestando diversas aprensiones respecto al enfoque político y programático del futuro Ejecutivo.

En relación con la conformación del gabinete, Cifuentes sostuvo que “la designación de un gabinete de una manera también marca una pauta de cual es el estilo e impronta que va a tener el próximo gobierno, es un gabinete que no sorprende va en la línea que uno podía esperar que se iba a mover”. En esa misma línea, indicó que “la designación de este gabinete es un mensaje muy frontal y claro, una forma de decir como van a hacer las cosas y como van a trabajar, un gabinete de nicho que se mueve dentro de los ejes ideológicos cercanos al mandatario electo y también de sectores empresariales de derecha, así como también centros de estudio de derecha como libertad y desarrollo”.

Asimismo, el dirigente regional del Frente Amplio planteó que, a su juicio, existe una carencia de trayectoria política en el equipo anunciado, señalando de forma directa: “me hace falta ver gente con experiencia política”.

Respecto al anuncio del plan de “gobierno de emergencia”, Cifuentes cuestionó las expectativas generadas y la falta de claridad en sus contenidos. “Se han hecho altas expectativas de lo que va a ser este gobierno, desde consignas sin mucho contenido, no sabemos a que se refiere con lo de la emergencia, o se habla de recuperar chile pero recuperar chile de que? quien lo tiene tomado?”, afirmó.

Finalmente, el presidente regional del Frente Amplio advirtió que aún no se visualizan propuestas concretas que permitan evaluar el impacto del futuro gobierno, indicando que “no sabemos cuales van a ser las mejoras para chile hay mucha ambigüedad”, agregando que resulta un desafío conducir una administración gubernamental basada principalmente en slogans, especialmente en materias sensibles como seguridad, migración y economía.

