Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de enero de 2026

PDTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO PABLO CIFUENTES CRITICA EL CARÁCTER IDEOLÓGICO DEL GABINETE PRESENTADO POR JOSÉ ANTONIO KAST

Buenos días región.

pcifuentes

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, se refirió a la reciente presentación del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, así como a los lineamientos del denominado plan de “gobierno de emergencia”, manifestando diversas aprensiones respecto al enfoque político y programático del futuro Ejecutivo.

En relación con la conformación del gabinete, Cifuentes sostuvo que “la designación de un gabinete de una manera también marca una pauta de cual es el estilo e impronta que va a tener el próximo gobierno, es un gabinete que no sorprende va en la línea que uno podía esperar que se iba a mover”. En esa misma línea, indicó que “la designación de este gabinete es un mensaje muy frontal y claro, una forma de decir como van a hacer las cosas y como van a trabajar, un gabinete de nicho que se mueve dentro de los ejes ideológicos cercanos al mandatario electo y también de sectores empresariales de derecha, así como también centros de estudio de derecha como libertad y desarrollo”.

Asimismo, el dirigente regional del Frente Amplio planteó que, a su juicio, existe una carencia de trayectoria política en el equipo anunciado, señalando de forma directa: “me hace falta ver gente con experiencia política”.

Respecto al anuncio del plan de “gobierno de emergencia”, Cifuentes cuestionó las expectativas generadas y la falta de claridad en sus contenidos. “Se han hecho altas expectativas de lo que va a ser este gobierno, desde consignas sin mucho contenido, no sabemos a que se refiere con lo de la emergencia, o se habla de recuperar chile pero recuperar chile de que? quien lo tiene tomado?”, afirmó.

Finalmente, el presidente regional del Frente Amplio advirtió que aún no se visualizan propuestas concretas que permitan evaluar el impacto del futuro gobierno, indicando que “no sabemos cuales van a ser las mejoras para chile hay mucha ambigüedad”, agregando que resulta un desafío conducir una administración gubernamental basada principalmente en slogans, especialmente en materias sensibles como seguridad, migración y economía.


senadorkusanovic

“ES UN GABINETE MUY EXTRAÑO”: SENADOR KUSANOVIC ANALIZA NUEVO GOBIERNO Y MARCA DISTANCIA POR CONVICCIONES REGIONALISTAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Los Colonos

CONOCE LAS SERIES Y PELÍCULAS FILMADAS EN MAGALLANES Y QUE RESCATAN LA IDENTIDAD PATAGÓNICA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
cmladinicalonso

EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ANALIZA GABINETE DE JOSÉ ANTONIO KAST Y EL CONCEPTO DE “GOBIERNO DE EMERGENCIA”

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Miguel Palma en Congreso Nacional de Logística

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO: EPAUSTRAL RESALTÓ ROL CLAVE EN CONGRESO NACIONAL DE LOGÍSTICA 2026