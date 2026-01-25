Punta Arenas,
25 de enero de 2026

"PALMAR: LA ÚLTIMA DANZA DE LA PINCOYA" INICIA GIRA POR LA REGIÓN DE VALPARAÍSO TRAS EXITOSO ESTRENO EN ANCUD

La obra de danza contemporánea "PalMar: la última danza de la Pincoya", financiada por el Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, inicia su gira por la Región de Valparaíso luego de su estreno en diciembre pasado en la comuna de Ancud, Chiloé, territorio que inspiró el proceso creativo de la obra.

PALMAR LA ULTIMA DANZA DE LA PINCOYA

Tras una residencia de investigación desarrollada en la isla y una exitosa temporada de estreno que incluyó funciones educativas, actividades formativas y una presentación a público general con alta convocatoria, la obra continúa su itinerancia durante enero de 2026 con funciones en San Antonio, Valparaíso y Casablanca, llevando esta propuesta escénica a distintos espacios culturales de la región.

"PalMar: la última danza de la Pincoya" propone una relectura contemporánea de la leyenda de la Pincoya, para reflexionar a través de la danza la relación entre el ser humano y el mar, abordando problemáticas socioambientales que atraviesan especialmente a los territorios costeros de Chile. La puesta en escena articula danza contemporánea, música original y diseño audiovisual, generando una experiencia visual inmersiva y sensible que conecta memoria, mitología y presente.

Para su directora artística, Valentina Michelle, el paso por distintos espacios de la Región de Valparaíso es clave en el sentido del proyecto: "Presentarnos en distintas ciudades de la región es fundamental, porque cada territorio dialoga de manera distinta con la obra. San Antonio y Valparaíso tienen vínculos propios con el mar, con la historia portuaria y con la costa; Casablanca, por su parte, vive la escasez hídrica y todas se vinculan con las tensiones entre desarrollo y cuidado del entorno. La obra se transforma en cada espacio, porque se encuentra con comunidades que viven estas problemáticas desde su experiencia cotidiana".

La directora agrega que la gira busca descentralizar el acceso a la danza contemporánea:"Nos interesa que la obra no quede confinada a un solo lugar ni a un solo tipo de público. Circular por distintos espacios culturales de la región permite que la danza contemporánea llegue a más personas y se instale como una herramienta de reflexión colectiva".

Por su parte, el productor general del proyecto, Cristián Soto, realizó una invitación abierta a la comunidad regional a asistir a las funciones: "Esta gira es el resultado de un trabajo colectivo muy sólido, con un equipo de creadoras y creadores de gran trayectoria. Invitamos a la comunidad a ver una obra que no solo destaca por su propuesta artística, sino también por el compromiso profesional y humano de todo el equipo que la hace posible".

El productor destacó además el carácter colaborativo del proyecto: "'PalMar' es una obra construida desde el diálogo entre disciplinas y territorios. Verla en escena es también reconocer el trabajo de muchas personas que creen en el arte como un espacio de encuentro, reflexión y transformación".

Equipo artístico y técnico

La obra cuenta con la interpretación de Carolina Escobillana, María José Franco, María José Veragua y Valentina Michelle; música original de César Bernal; diseño audiovisual de Rodrigo Acevedo y Claudio Silva; iluminación de Arturo Martínez; vestuario de Carol Contreras; maquillaje de Javiera Walker; y producción general de Cristián Soto.

Funciones en la Región de Valparaíso

📍 San Antonio – Centro Cultural San Antonio 📅 Miércoles 28 de enero | 🕖 19:00 hrs 

📍 Valparaíso – Parque Cultural de Valparaíso 📅 Viernes 30 de enero | 🕖 19:00 hrs 

📍 Casablanca – Teatro Municipal de Casablanca 📅 Sábado 31 de enero | 🕢 19:30 hrs

PAULA VIVAR INVITA A LA COMUNIDAD A LA PRIMERA GALA DE BAILE FLAMENCO EN PUNTA ARENAS ESTE LUNES 29 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19HRS

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

Leer Más

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

"PALMAR: LA ÚLTIMA DANZA DE LA PINCOYA" INICIA GIRA POR LA REGIÓN DE VALPARAÍSO TRAS EXITOSO ESTRENO EN ANCUD

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

javier saez creador de contenido español

JAVIER SÁEZ, CREADOR DE CONTENIDO ESPAÑOL QUE HARÁ UN DOCUMENTAL SOBRE CHILE EN YOUTUBE, VOLVERÁ A MAGALLANES EN FEBRERO

Ramón Mayorga

ACADÉMICO DE LA UMAG ANALIZA MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS DESDE UNA MIRADA JURÍDICA