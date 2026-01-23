Punta Arenas,
23 de enero de 2026

ANDRO MIMICA, SEREMI DE GOBIERNO ABORDÓ CONTINGENCIA REGIONAL Y AVANCES DEL GOBIERNO

Buenos días región

Andro Mimica

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el vocero de Gobierno en Magallanes, Andro Mimica, abordó diversos temas de contingencia regional y nacional. Entre ellos, se refirió a una eventual denuncia en contexto laboral, los avances del Gobierno en la región, los incendios forestales y el escenario actual de los proyectos de hidrógeno verde.

Sobre la denuncia mencionada en redes sociales, Mimica señaló que no existe hasta ahora ninguna notificación formal e indicó que la información conocida corresponde a comentarios y filtraciones, por lo que solo podrán pronunciarse cuando existan antecedentes oficiales. 

En la conversación, el vocero se refirió a los avances en infraestructura pública, vivienda y crecimiento económico. Entre ellas, destacó la entrega de 4 mil viviendas y afirmó que durante estos cuatro años de gestión la Región de Magallanes ha registrado el mayor crecimiento económico de su historia. 

El vocero también se refirió al despliegue del Estado frente a los incendios forestales en Biobío y Ñuble. Valoró el aporte de brigadistas desde Magallanes y realizó un llamado a la prevención y cuidado del territorio. 

Finalmente, Mimica abordó las obras de mejoramiento vial en Punta Arenas, como las realizadas en Avenida Bulnes. En cuanto al hidrógeno verde, destacó el mejoramiento de la infraestructura pública y recalcó que se trata de un proceso de largo plazo, que requiere continuidad por parte de los distintos gobiernos.


fsanchezhistoriador

HISTORIA, COOPERACIÓN Y FUTURO: LA ANTÁRTICA SEGÚN FRANCISCO SÁNCHEZ EN CONGRESO FUTURO 2026

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

PUNTA ARENAS EN LÍNEA (5)

PUNTA ARENAS EN LÍNEA SUMA SERVICIOS PARA PODA DE ÁRBOLES Y CORTE DE CÉSPED

concejalrisco

CONCEJAL JORGE RISCO ABORDA MANEJO DE ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL, FONDOS FRIL Y FUTURO DE LA CASA AZUL DEL ARTE