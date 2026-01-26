MESA ESTRATÉGICA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA COSTERA ENTRE SENO ANDREW Y PUNTA DESENGAÑO AVANZA CON ANÁLISIS DE INDICADORES DE SEGURIDAD HÍDRICA

​Iniciando el año, quienes integran la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos (MERH) de la cuenca costera entre seno Andrew y Punta Desengaño y que lidera la Dirección General de Aguas del MOP, participaron en un taller para elaborar indicadores de seguridad hídrica que les permitirán evaluar la capacidad de una cuenca para asegurar el acceso sostenible al agua en cantidad y calidad aceptables para el consumo humano, preservación ecosistémicas, desarrollo productivo sostenible y al mismo tiempo, generar resiliencia para enfrentar los efectos adversos del cambio climático.



El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que la Mesa fue constituida el 1° de abril de 2024, con diversos actores públicos, privados, de la sociedad civil y la academia vinculados a la cuenca, con el propósito de dialogar, identificar las brechas para alcanzar seguridad hídrica y aportar en la elaboración de las fases del Plan Estratégico de Recursos Hídricos de la cuenca. Este Plan entregará una completa radiografía de la cuenca, proponiendo medidas y acciones que permitan satisfacer la necesidad de consumo humano y que los usos para otras actividades estén cubiertos. A la fecha se han realizado 9 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, incluido el taller sobre indicadores de seguridad realizado por el Laboratorio de Análisis Territorial de la Universidad de Chile.



El subdirector de la DGA, Cristian Núñez, manifestó que “el trabajo de hoy respecto a los indicadores de seguridad hídrica nos permitirá ir midiendo el avance y efectividad de las medidas que tenemos en el Plan, el cual esperamos en marzo tenerlo en consulta pública y luego iniciar la implementación de medidas, ya sea en el ámbito de gestión, infraestructura, análisis, mejorar la red hidrométrica en la cuenca para las distintas necesidades que hemos identificado en esto dos años de trabajo”.



Respecto del funcionamiento de la MERH, la directora regional de Aguas, Lorena Olivares, destacó la coordinación entre los actores que participan de manera permanente en la Mesa. “Han tenido una comunicación efectiva y nosotros como DGA hemos podido canalizar algunas de las problemáticas y brechas que se pueden resolver en el corto plazo”, precisó.



Olivares agregó que, a partir de los acuerdos alcanzados en la Mesa, dieron un paso importante en la fiscalización del uso correcto de las aguas en la cuenca. “Como DGA efectuamos 29 procesos de fiscalización desde que se conformó la MERH, siendo todos resueltos. De ellos, 3 procesos resultaron con multas de 87 UTM en total, 2 por incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas y 1 por extracción no autorizada de aguas. Este 2026 ejecutaremos un programa de fiscalización en laguna Sofía, ya que los actores de la MERH relevaron la necesidad de conocer bien cómo se estaba utilizando el agua en ese sector”.



Otro avance, fue la inclusión del estero Natales en el muestreo rutinario de calidad de aguas de la DGA, a solicitud de la Mesa. Por último, la directora regional de Aguas informó que en la cuenca se requiere estudiar nuevas fuentes de aguas, considerando que en algunos sectores el agua disminuyó en algunos momentos, por lo que este año la DGA ingresará al Ministerio de Desarrollo Social y Familia un proyecto para estudiar las aguas subterráneas en la cuenca.



Experiencia de la MERH



A su vez, Pedro Hervé de la Universidad de Magallanes, resaltó que “ha sido una buena experiencia tener a distintos actores de una cuenca reunidos por un tema en común y conocer todos los puntos de vista, que uno como académico y técnico ignora. Ha habido acuerdos en las distintas sesiones, respecto a parámetros de qué cosa se podría mejorar, uno de ellos fue la fiscalización, con un avance casi del 400%”. Añadió que la Mesa al estar establecida por ley, dará continuidad a la labor hasta ahora realizado, puesto que “comienza en un trabajo, se dan opiniones y se sigue con ese trabajo, que también puede ir cambiando. No sabemos cuál será la situación en 5 ó 10 años más, por lo que es algo que se tiene que ir trabajando constantemente”.



Rafaela Retamal, representante de Fundación Planeta Agua en Puerto Natales, calificó la experiencia en la MERH como muy nutritiva, porque ha sido constante en el tiempo. “Las leyes sirven para regular nuestros acuerdos como sociedad, son parte de la gobernanza. Existe la necesidad desde hace muchos años en Chile y en muchos otros países que se promueva una gestión del agua a nivel de cuencas y, por lo tanto, es necesario y ha sido bueno que estén incorporadas estas Mesas dentro de la legislación chilena, de modo que sean acuerdos formales a los que se les dé continuidad en el tiempo. Porque los procesos, las mediciones, los indicadores, todos tienen plazos distintos y, por lo tanto, están sujetos a cambios de los contextos sobre todo climáticos en los que estamos viviendo, entonces necesitamos estar en continua comunicación, un diálogo multiactoral que permita ir nutriendo a la Mesa y al Plan que mueve a la Mesa”.



Finalmente, Ana Vivallo, del APR Dorotea, manifestó que la experiencia en la MERH ha sido interesante. “Hemos sido un grupo privilegiado de haber estado en la Mesa durante estos 2 años, logrando acuerdos y recibiendo bastante información. Está bien que la Mesa esté establecida por ley, así está más protegido todo lo que se tiene que tratar sobre el agua y debiera mantenerse todo el tiempo que fuese necesario”.



