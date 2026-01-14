MESA INTERSECTORIAL AVANZA EN GENERAR MAYOR CONCIENCIA SOBRE DELITO DE TRATA DE PERSONAS

​Para encarar la complejidad de un grave delito que vulnera los derechos humanos de las personas, en Magallanes despliega su trabajo la Mesa Intersectorial Sobre Trata de Personas (MITP), instancia que integra a diversas entidades públicas, académicas y de la sociedad civil, encabezadas por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH.



A la luz de su labor desarrollada durante 2025, esta mesa técnica -que sesiona en forma bimensual- dio cuenta de efectivos esfuerzos en coordinación, mecanismos de comunicación eficientes y estrategias específicas focalizadas en sensibilizar a la comunidad sobre este flagelo conocido como la “esclavitud moderna”. Así lo informó el Seremi de Justicia y DD.HH. (S), René Castro Cid, frente a un delito muchas veces “invisible” y que, como sociedad nos alienta, a mantenernos atentos frente a señales como maltrato, trabajo desmedido y situaciones en las que se ve afectada la dignidad y la libertad de las personas.



Acorde al actual Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas (2023-2026), destacó que se ha procurado encarar la complejidad del fenómeno en distintos frentes, de lo cual dio cuenta el trabajo de tres subcomisiones.



En relación a la Subcomisión de Asistencia a Víctimas, indicó que ésta se encarga del análisis y seguimiento de casos e implementa el protocolo de atención a través del Centro de Atención de Víctimas. Liderada por el Centro de Apoyo a Víctimas de Punta Arenas (CAVD), este año se activaron dos casos en la ciudad de Puerto Natales y uno en Punta Arenas.

En otro aspecto, resaltó el despliegue logrado por la Subcomisión de Fiscalización Preventiva, para identificar y priorizar zonas y sectores económicos que pudieran favorecer condiciones de trata de personas. Encabezada por la SEREMI del Trabajo y Previsión Social, durante 2025 se incrementaron las reuniones de coordinación y salidas a terreno, llegando a fiscalizar 42 pubs, restoranes y locales nocturnos en toda la región: Punta Arenas (10 y 11 de mayo; 19 y 20 de julio), Puerto Natales (14 y 15 de junio; 11 y 12 de octubre), Porvenir (8 y 9 de noviembre) y Puerto Williams (10 de noviembre). Además se fiscalizó una caleta de pescadores (11 de noviembre).



Asimismo, subrayó la realización de actividades de sensibilización y capacitación por parte de la Subcomisión de Prevención, Capacitación y Difusión, liderada por la SEREMI de Justicia y DD.HH. A lo largo del año, desarrolló seminarios, talleres y jornadas de sensibilización, además de generar y difundir material de prevención. Aquí destacó actividades en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas (30 de julio), realizándose difusión sobre este delito en “Plazas de Justicia y Derechos Humanos” (CESFAM Mateo Bencur y CESFAM Thomas Fenton), además de las capacitaciones: “ESNNA como un tipo de Trata de Personas” y “Delito de Trata de Personas-Programa Calle”.



Agregó que el 4 de septiembre se concretó la firma de un convenio entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y Transbordadora Austral Broom (TABSA), en inédita colaboración pública-privada, para prevenir y combatir la trata y tráfico de personas, mediante la difusión de material audiovisual en el ferry que conecta Punta Arenas y Porvenir. Ese mismo mes se incluyó una charla informativa en el CESFAM Thomas Fenton y una “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” en Parroquia Cristo Obrero enfocada en la población migrante, con apoyo del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI.



Finalmente, el 15 de diciembre esta subcomisión realizó un hito regional de difusión intersectorial en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, por ser un punto estratégico de tránsito, llegada de turistas y movilidad interna dentro de la región. Su objetivo fue “visibilizar que el Estado de Chile se encuentra activo, coordinado y en terreno en la prevención de la trata de personas, entregando información clara a quienes ingresan o salen de la región, reforzando mecanismos de denuncia y alerta temprana”.



La Región de Magallanes suma 17 casos de trata de personas con condenas efectivas en poco más de una década.

