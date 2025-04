AUTORIDADES PRESENTARON RECURSOS ENTREGADOS POR LA LEY DE ROYALTY MINERO 2025 A LA COMUNA DE SAN GREGORIO

​Hasta la comuna de San Gregorio llegó el Delegado Presidencial Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, José Ruiz Pivcevic, quien acompañado de autoridades regionales y locales presentaron los recursos que serán entregados a 9 comunas magallánicas a través de la Ley de Royalty Minero este año 2025. En una plaza con juegos infantiles que está siendo construida en Villa Punta Delgada, se puede apreciar la inversión que se ha realizado en la localidad a través de esta normativa.



“Esta medida del gobierno del Presidente Gabriel Boric es totalmente descentralizadora, porque no solamente se están transfiriendo competencias sino recursos y decisiones que van llegando a los territorios y el royalty es fiel expresión de eso. Podemos sumar también a los Consejos de Desarrollo Productivo Regional, el mismo Plan de Zonas Extremas, que fue un compromiso que se está concretando que realizó el Presidente, y cuando vemos que en estas comunas se sigue con una visión también bastante estratégica, porque ahí va a poder comentar la alcaldesa sobre en qué están pensando invertir los fondos durante este año, que se duplicaron. Si bien el año pasado fueron de 118 millones de pesos, este año son casi 280 millones de pesos. Son fondos que se están destinando y decidiendo en los territorios” señaló el Delegado Presidencial, José Ruiz.



Por su parte la alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade, aseguró que “para nosotros ha sido un gran crecimiento porque hemos evaluado la situación con la cantidad de dinero que recibimos durante el año pasado y ya se hicieron dos grandes inversiones. Una de ellas es el bus para 29 pasajeros, justamente en el cual nos trasladamos ahora para hacer la visita a esta zona en donde se está haciendo un sector que está específicamente en el sector del Plan Austral y estamos viendo todo lo que son juegos para niñas, niñas y adolescentes. En el próximo año viene proyectada en todo lo que tiene que ver con una conexión de agua, que va a ser desde la toma de agua hasta el conjunto de plan habitacional nuevo, que abarcaría 37 casas aproximadamente. En el fondo todo lo que nosotros hemos hecho y todo lo proyectado hasta este momento va todo en beneficio de la propia comunidad”.



“Sin duda este ha sido un tremendo avance. Recibir estos dineros que vienen del Royalty Minero con libre disposición, y creo que el trabajo ha sido enfocarlo en las necesidades que tienen nuestros habitantes, haciendo consultas, viendo qué es lo que nos falta, porque si bien hemos trabajado en distintas áreas, efectivamente nos faltaba el tema del transporte y nos faltaban también áreas de recreación en este sector donde estamos ahora, que es el sector del Plan Austral, que hacía muchos años que no se hacía nada. Así que sin duda este ingreso viene a mejorar nuestra calidad, nuestra calidad de vida y nuestro crecimiento como comuna y como Villa Punta Delgada” agregó la concejala de la comuna, Daniela Hernández.

Para este año 2025, a través de la Ley de Royalty Minero se destinaron 2.648 millones de pesos para la región de Magallanes, que representan un 134% de variación entre estos recursos y los que se entregaron el año 2024.



“Estamos muy contentos de lograr sacar una ley de royalty, costó más de 15 años y para lograrlo se hizo directamente para los municipios, para los gobiernos regionales. Este año significa cerca de 1.000 millones para el Fondo de Productividad del Gobierno Regional y cerca de 2.000 millones, un poco más de 2.000 millones, para las municipalidades. En esta municipalidad -de San Gregorio- en particular es más de un 10% aumento de su presupuesto y de sus fondos propios”, informó el seremi de Hacienda, Álvaro Vargas.

Además, el seremi de Hacienda agregó que “el año pasado hicimos fondo enlace y los duplicamos en más de un 200% de aumento para este año. Estamos felices viendo en concreto lo que significó esta discusión más de 15 años, que va a significar una mejoría concreta para los niños de la comuna de San Gregorio, también para la población en general”.

Daniela Panicucci, jefa regional de Subdere Magallanes, señaló que “esta fue una política pública que permitió a los municipios aumentar sus recursos en un momento donde sabemos que hay muchas crisis municipales, en las cuales muchas veces no tienen los recursos para poder hacer inversión. Hoy día los municipios no solamente cuentan con más plata, sino que también seguimos avanzando en autonomía, porque son los propios territorios los que toman las decisiones en qué se invierten los recursos”.



De las 9 comunas que son beneficiadas con el Royalty Minero en Magallanes este año 2025, Timaukel es la que tiene un mayor aumento de presupuesto en comparación a los ingresos propios, con un 16%.



“La toma de decisiones tiene que ser de forma descentralizada, y es nuestro gobierno el que ha empujado de forma persistente e insistente en que cada uno de los territorios puedan generar su propio destino. Y es así, como vemos en San Gregorio, que el fondo del Royalty del año pasado evidentemente ha significado un salto de calidad en territorios que antes estaban abandonados, aseguró el seremi de Gobierno, Andro Mimica.

El éxito del royalty minero demuestra que cuando se ponen las necesidades de las personas al centro y se actúa con unidad, se logran avances que trascienden gobiernos, sentando un precedente para otras urgencias y reformas cruciales como el aumento de pensiones, el fin al CAE y la reparación de la deuda histórica de los profesores. Con el royalty minero, el gobierno del Presidente Gabriel Boric sigue cumpliendo su compromiso con el país, trabajando día a día por el bienestar de las familias chilenas y el desarrollo equitativo de todos los territorios.