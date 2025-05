IMPULSADO POR CONECTA MAYOR UC: LÍDERES MAYORES ENVÍAN CARTA AL PRESIDENTE BORIC POR LEY QUE OBLIGA AL RETIRO A LOS 75 AÑOS

Con una carta abierta dirigida al Presidente Gabriel Boric, 160 personas mayores, todas distinguidas por la iniciativa “100 Líderes Mayores” organizada por Conecta Mayor UC, manifestaron su oposición a la ley N°21.724 de Reajuste del Sector Público, específicamente a su Artículo 90, que desde el mes de enero del 2027 fuerza el cese de funciones de más de dos mil personas mayores de 75 años.

En la misiva señalan que “mientras los recientes resultados del Censo evidencian que somos un país que envejece aceleradamente, con un 20% de población mayor de 60 años, resulta paradójico que se haya establecido una norma edadista que, en lugar de incluirlos, los desecha”. También destacan que nuestro país ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores que, entre otros, reconoce el derecho al trabajo y la no discriminación por razones de edad, por lo tanto “imponer el retiro obligatorio no sólo es contrario a estándares internacionales, sino que, a nuestro parecer, atenta contra ciertos derechos garantizados por la Constitución Política de la República de Chile”.

Desde Conecta Mayor UC explican que organizar la firma de esta solicitud surgió debido a la inquietud que manifestaron los propios afectados y personas mayores que ven en esta ley una vulneración a sus derechos. “Esta es una ley injusta y anacrónica” señala Eduardo Toro, director ejecutivo. “No solo acarreará dificultades económicas a quienes deban cesar en sus funciones, también se contradice con el envejecimiento digno, activo y saludable promovido por el propio Gobierno. Esperamos que se reconozca el error y se modifique la norma”.

Los firmantes, de todas las regiones del país, representan a un grupo de destacadas personalidades de los ámbitos de la cultura, el deporte, la academia, el liderazgo social y político, y la economía, todos activos en sus respectivas labores y reconocidos a nivel local y/o nacional por sus actuales aportes al desarrollo del país. Entre ellos, se encuentran el embajador Juan Gabriel Valdés; el Director de Impuestos Internos, Javier Etcheberry; los pintores Carmen Aldunate y Gonzalo Cienfuegos; los periodistas María Olivia Monckeberg, Sergio Campos, Abraham Santibáñez y Marcia Scantlebury; los astrónomos y divulgadores científicos María Teresa Ruiz y José Maza; los tenistas Patricio Cornejo y Jaime Fillol, y Tito Noguera y Gabriela Hernández desde las artes escénicas.

El documento, además, califica a la Ley de “arbitraria”: “¿qué argumento explica fijar el rango en 75 años?” se preguntan los Líderes Mayores. “Es discriminatoria al hacer excepciones y aplicarse selectivamente sólo en algunos casos. ¿Por qué una persona de avanzada edad podría ser Presidente de la República, ministro de Estado, senador o alcalde, pero no tener una jefatura en un municipio o dirigir un servicio público?”, agregan. Por otra parte, aseguran entender “el desafío de la modernización del Estado y las intenciones de acotar el gasto fiscal, así como el dar la oportunidad a nuevas generaciones, pero este no es el camino”, indican. “Cuando una persona está activa y absolutamente capacitada para ejercer el trabajo y cumplir con las responsabilidades para las que fue contratada, no se explica su retiro forzoso. Se le hace un daño al servicio público y con ello al país al desechar la experiencia y talento”.

Finalizan su exposición de argumentos con un llamado al Presidente de la República solicitando “revisar y modificar esta norma, de modo que deje de ser una imposición y pueda convertirse en un incentivo para quienes deseen retirarse de manera voluntaria. Una sociedad democrática no puede menoscabar la autonomía de las personas”.

La carta abierta, que también fue enviada a los Ministros de Hacienda y Desarrollo Social, a la Directora de Dipres y la Directora de SENAMA tiene, además, la firma de Pablo Aguilera, Valentín Trujillo, Antonio Vodanovic, Maitén Montenegro, Alfredo Lamadrid, entre otros destacados personajes de la comunicaciones.

Revisa en www.conectamayor.cl/CartaAbierta el texto completo y el listado total de firmantes.

