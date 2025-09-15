ROBERTO SAHR OFICIALIZA CANDIDATURA A DIPUTADO (PDG) Y PLANTEA EJES CENTRADOS EN FISCALIZACIÓN Y ADULTOS MAYORES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el exconcejal y exconsejero regional Roberto Sahr presentó oficialmente los motivos de su candidatura a diputado por la Región de Magallanes, en representación del Partido de la Gente.

Sahr, nacido en Río Seco, recordó su trayectoria política: fue concejal de Punta Arenas entre los años 2000 y 2012, y posteriormente consejero regional desde 2013 hasta 2017. En este contexto, subrayó la necesidad de un mayor control parlamentario. “Fiscalización está faltando mucho”, señaló, agregando que su motivación principal es “participar por el ánimo de aportar, no se están haciendo cosas, hay que subirle el nivel a la Cámara de Diputados”.

El candidato también enfatizó su compromiso con la representación de las personas mayores. “Como adulto mayor creo que no hay nadie mejor que pueda hablar por los adultos mayores y los problemas que tienen los adultos mayores”, afirmó.

En su intervención, criticó la forma en que actualmente se hace política en Chile, describiéndola como una actividad marcada por la apariencia y no por la efectividad. “Mucha televisión, mucha frase rimbombante pero pocas cosas efectivas, poco bien común”, comentó. Asimismo, planteó que “Chile es un país rico pero con dineros muy mal distribuidos” y que observa “una corrupción desde izquierda a derecha terrible”.

Con este mensaje, Sahr busca posicionarse como una alternativa para renovar la representación parlamentaria en Magallanes, defendiendo con fuerza las demandas de mayor fiscalización, transparencia y apoyo concreto a los adultos mayores.

