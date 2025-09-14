OBRA INTERDISCIPLINAR “COMPAÑERO OSITO” Y TALLER DE CIRCO DIERON VIDA A PRIMERA EXTENSIÓN DE MINGA AUSTRAL EN PORVENIR

Tras su paso por la capital fueguina, el proyecto “Minga Austral: experiencias escénicas en espacios no convencionales” llegará hasta Puerto Williams el próximo 16 de octubre. Esta es la tercera versión del encuentro artístico, que busca fomentar el acceso a la cultura en territorios apartados. Cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025.

Una conmovedora función de la obra "COMPAÑERO OSITO: memorias de niñez en dictadura" se vivió este lunes en Porvenir, en el auditorio del Liceo Hernando de Magallanes, en el marco de la primera extensión de Minga Austral 2025. La iniciativa de La Última compañía de teatro que busca descentralizar las artes escénicas llevando montajes, talleres y experiencias de mediación a espacios no convencionales en distintos territorios de la región. Financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas convocatoria 2025.

El martes 9 de septiembre, en tanto, se realizó un taller de circo para estudiantes del Liceo Hernando de Magallanes, a cargo de la compañía Viaje Creative. Durante la jornada también debía presentarse la obra “La Entrevista”, sin embargo, debido a las condiciones climáticas fue suspendido el cruce de la barcaza que va desde Punta Arenas a Porvenir, por lo que el elenco no pudo arribar a la isla. Dicha función será reprogramada.

Cristián Bustamante Guerrero, gestor de la Minga Austral, compartió detalles de las próximas extensiones del proyecto escénico. “La próxima Minga es del 16 al 21 de octubre en Williams, donde vamos a tener ‘La maestra del fin del mundo’, una obra que surge de la asociatividad entre las compañías La Última y La Ventisca que relata el paso de Gabriela Mistral por esta región. Además de ‘Compañero osito’ que también va a Puerto Williams, un taller de circo y las respectivas instancias de mediación con los públicos. En noviembre nos trasladamos hasta Puerto Edén y nos queda confirmar las actividades en Laguna Blanca, que también se realizarán durante lo que queda del segundo semestre de este año”, puntualizó el director de La Última compañía de teatro.

Función “Compañero osito”

La obra, que se construye a partir de testimonios de seis personas que vivieron su infancia y adolescencia en dictadura, impactó al público local, compuesto en su mayoría por jóvenes militares. Tras la función se realizó una significativa instancia de mediación, a cargo de la actriz Paulina Carrasco, en que tanto el elenco como las y los asistentes pudieron compartir sus reflexiones, en torno a la importancia de la memoria histórica de un país.

Andrea Barría, una de las intérpretes de la obra junto al actor Camilo Varela, se refirió a la función en Porvenir: “a la fecha que estamos es particularmente emocionante hacer esta obra, ad portas de otra conmemoración de un 11 de septiembre y reforzamos con Minga Austral, con hacer itinerancia y siempre enfrentarnos a territorios que si bien tienen realidades diferentes, nos une algo, una memoria que es colectiva. Entonces, desde ahí, es súper importante hacer el ejercicio de memoria con el público que sea y es ahí, en la diversificación de la audiencia donde está el nicho de crear conocimiento en torno a la memoria, de preguntarnos qué pasó en el pasado y qué de eso no queremos repetir”, reflexiona la artista.

Taller de circo con estudiantes secundarios

Estudiantes de 1ro, 2do y 3ro medio del Liceo Hernando de Magallanes participaron de un taller de circo junto a la compañía de artes itinerantes Viaje Creative, el pasado martes 8 de septiembre. Benjamín Díaz, estudiante del tercero medio B, agradeció la posibilidad de vivir esta experiencia en su colegio: “a mí me pareció muy grata esta experiencia, a mí me gusta esto de los diferentes tipos de arte y estoy muy agradecido de los chiquillos que vinieron”. Juan Pablo Sarmiento, del primero A, también compartió acerca de las técnicas enseñadas: “en el taller hicimos varias actividades que tenían que ver, sobre todo, con el equilibrio, como por ejemplo subirse encima de otro compañero, en donde uno se ponía como base y el otro se subía, era muy divertido. Había visto algo así en actos pero no sabía que se podía hacer, porque se veía muy difícil pero más que nada era tener confianza y lograr el equilibrio”.

“El taller de circo impartido a estudiantes busca fomentar el desarrollo integral de jóvenes”, señaló Cristián Bustamante Guerrero. Quien también se mostró conforme respecto a la primera extensión de Minga Austral 2025. “Siento que en cada Minga hemos avanzado un escalón y en esta tercera versión logramos incluir talleres en cada extensión, además de la instancia de mediación a cargo de la actriz Paulina Carrasco, con lo que pretendemos entregar una experiencia completa y no solo de exhibición”, expresó finalmente. Minga Austral III es un proyecto de La Última compañía de teatro financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2025.

