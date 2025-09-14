CORFO LANZA CONVOCATORIA PARA ENTREGAR 1.200 BECAS ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD

Corfo da un nuevo impulso al desarrollo sostenible con más de 1.200 becas de especialización dirigidas a profesionales y técnicos de todo Chile. A través de diplomados en Ley REP, diseño circular, gestión hídrica y auditoría de gases de efecto invernadero, la Corporación busca formar a líderes que harán la diferencia en la economía verde del país.

“Enriquecer así los procesos formativos de estos profesionales, nos permite generar una comunidad técnica robusta, con capacidades para implementar soluciones sostenibles basadas en ciencia y en tecnología, en diversos territorios del país. Con esto, además, esperamos fomentar la articulación de futuros proyectos que tengan un positivo impacto territorial y ambiental, que generen empleos de calidad y que mejoren la competitividad de nuestras industrias”, declaró la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), liderado por el Ministerio de Economía y Corfo, cubre cerca del 90% del costo total del diplomado, de modo que el beneficiario/a solo asume el pago de la matrícula. Son en modalidad e-learning y están dirigidos a personas chilenas o extranjeras con residencia definitiva en Chile, que posean un título profesional universitario, un grado de licenciatura o una carrera técnica de nivel superior en disciplinas relacionadas con el diplomado al que postulan.

“Cada una de estas áreas son estratégicas, pues contribuyen directamente a la sostenibilidad y diversificación productiva, especialmente en regiones. Desde Corfo estamos cumpliendo un rol clave en suplir necesidades y brechas emergentes de formación, esenciales para la implementación de la Ley de Cambio Climático y la Ley REP. Es fundamental contar con profesionales y técnicos capacitados, que aporten a la mejora de los procesos productivos, la certificación y la expansión sostenible de sus negocios”, señaló el Gerente de Desarrollo Territorial de Corfo, Claudio Maggi.

El detalle de cada programa es el siguiente:

“Desde Corfo Magallanes queremos destacar especialmente las becas en Medición, Reporte y Verificación de Gases de Efecto Invernadero, porque representan una oportunidad única para que profesionales y técnicos de nuestra región se especialicen en un área clave para la economía verde. Con esta formación, buscamos no solo fortalecer las capacidades locales, sino también abrir nuevas oportunidades laborales en torno a la sostenibilidad, contribuyendo al cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y al desarrollo de proyectos con impacto positivo en el territorio.”, enfatizó María José Navajas, directora regional de Corfo Magallanes y de la Antártica Chilena.

Para el caso del diplomado sobre gestión hídrica, de los 380 cupos disponibles se reservará un total de 140 (36,8%) becas para las regiones afectadas por la crisis hídrica como Atacama, Coquimbo y Valparaíso, quedando 240 (63,2%) para el resto de las regiones del país.

Las convocatorias cierran el 24 de septiembre a las 15.00 horas y para apoyar el proceso de postulación cada programa contará con instancias de orientación, donde se entregará información sobre requisitos, horarios y proceso de admisión.

Las fechas de estos webinar serán informados a través de las redes sociales de Corfo nacional y regionales, junto a la información disponible en el sitio de Becas Capital Humano.

​

