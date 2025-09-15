Punta Arenas,
15 de septiembre de 2025

LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DISFRUTÓ DE UN DÍA DE TRADICIONES EN HONOR A CHILE

​Un acto cívico, juegos tradicionales y una volantinada marcaron la jornada de unidad y tradición.

Este viernes 12 de septiembre, nuestra comunidad escolar se reunió para conmemorar las Fiestas Patrias con una jornada llena de tradiciones, juegos y compañerismo. La celebración comenzó en la mañana con un acto cívico, donde los estudiantes presentaron cantos y bailes tradicionales que llenaron de orgullo y emoción a todos los presentes. Luego, compartimos un delicioso desayuno comunitario. Este espacio fue ideal para compartir en un ambiente familiar y lleno de sabores tradicionales.

Más tarde, nos divertimos con una serie de juegos típicos chilenos, como la carrera en saco, carrera de tres pies y tirar la cuerda, participando con entusiasmo, manteniendo vivas las costumbres que nos identifican como chilenos.
Para finalizar la jornada, nos dirigimos al Parque María Behety, donde realizamos una colorida volantinada al aire libre. Los volantines llenaron el cielo de colores, risas y alegría, en un cierre perfecto para una mañana llena de identidad y comunidad.

Esta celebración no solo nos permitió disfrutar y aprender, sino también fortalecer los lazos entre todos los miembros de nuestra escuela. ¡Viva Chile y que vivan nuestras tradiciones!


VECINOS DE LA RUTA 9 NORTE PUNTA ARENAS EXIGEN MAYORES MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS MUERTE DE JOVEN MILITAR

SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025

Neisi Mora Rodríguez

NEISI MORA RODRÍGUEZ: “COMO MAMÁ AGRADEZCO AL SERNAMEG EL ESFUERZO QUE HACE CON LAS MUJERES”

SUBSIDIO ELÉCTRICO: EL 98% DE LOS POSTULANTES DEL TERCER PROCESO RECIBIRÁN EL BENEFICIO EN OCTUBRE

DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE SUGIERE PASOS CLAVES PARA FORMALIZAR UN NEGOCIO Y OFRECE AYUDA GRATUITA A EMPRENDEDORES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RADONICH EXPONE ANTE COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y SE REÚNE CON PRESIDENTE DEL SENADO

