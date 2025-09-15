LA COMUNIDAD DE LA ESCUELA MANUEL BULNES DISFRUTÓ DE UN DÍA DE TRADICIONES EN HONOR A CHILE

Este viernes 12 de septiembre, nuestra comunidad escolar se reunió para conmemorar las Fiestas Patrias con una jornada llena de tradiciones, juegos y compañerismo. La celebración comenzó en la mañana con un acto cívico, donde los estudiantes presentaron cantos y bailes tradicionales que llenaron de orgullo y emoción a todos los presentes. Luego, compartimos un delicioso desayuno comunitario. Este espacio fue ideal para compartir en un ambiente familiar y lleno de sabores tradicionales.

​



Más tarde, nos divertimos con una serie de juegos típicos chilenos, como la carrera en saco, carrera de tres pies y tirar la cuerda, participando con entusiasmo, manteniendo vivas las costumbres que nos identifican como chilenos.

Para finalizar la jornada, nos dirigimos al Parque María Behety, donde realizamos una colorida volantinada al aire libre. Los volantines llenaron el cielo de colores, risas y alegría, en un cierre perfecto para una mañana llena de identidad y comunidad.

​

Esta celebración no solo nos permitió disfrutar y aprender, sino también fortalecer los lazos entre todos los miembros de nuestra escuela. ¡Viva Chile y que vivan nuestras tradiciones!

​

