SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) anunciaron el inicio del proceso de acreditación para incorporarse al Registro de Operadores/as del Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios (SIRSD-S), cuyas pruebas se realizarán en línea.

El objetivo principal del Programa de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD-S) es recuperar y mantener la productividad de los suelos agropecuarios degradados, mediante una bonificación estatal que cofinancia las prácticas sustentables de manejo y conservación, promoviendo así la sostenibilidad de la agricultura a través del mejoramiento de las condiciones físicas y químicas del suelo.

La primera convocatoria de pruebas se desarrollará los días 15 y 16 de octubre, mientras que la segunda está programada para el 18 y 19 de noviembre. Todas las jornadas se realizarán entre las 14:30 y las 17:30 horas y considerarán contenidos sobre normativa legal y reglamentaria, fertilización fosforada, uso de elementos químicos esenciales, establecimiento de cubiertas vegetales, rotación de cultivos y manejo de impedimentos físicos o químicos del suelo.

La acreditación en el registro está dirigida a profesionales y técnicos del área agropecuaria o del manejo de recursos naturales, quienes deben rendir una prueba de suficiencia en las especialidades que deseen acreditar. Esta acreditación tiene una vigencia de dos años, con la obligación de renovar mediante examen y participación en capacitaciones.

En este contexto, la profesional de INDAP Magallanes, Miriam Barría, explicó que "estas pruebas son un requisito indispensable para quienes buscan integrarse al registro y así desempeñarse como operadores del SIRSD-S. La evaluación mide conocimientos técnicos y su aplicación práctica, lo que asegura un trabajo responsable en la conservación de los suelos".

Las personas interesadas en participar en la primera convocatoria deberán confirmar su inscripción antes del martes 14 de octubre, a las 12:00 horas, enviando un correo a [email protected] con copia a [email protected]. Solo quienes se inscriban dentro del plazo recibirán el enlace de acceso a las pruebas.

​

