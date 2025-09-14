EDUCACIÓN Y SEGEGOB REALIZAN UN NUEVO DIÁLOGO FES MIENTRAS EL PROYECTO AVANZA EN EL CONGRESO

En el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) se desarrolló un nuevo Diálogo FES, espacio que reunió a más de 100 personas, entre autoridades, estudiantes y comunidad académica, para reflexionar sobre el proyecto de ley que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y establece un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior en Chile. La jornada estuvo encabezada por el delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz, el seremi de Gobierno, Andro Mimica; el seremi de Educación, Valentín Aguilera; y el rector de la UMAG, José Maripani.

El encuentro, enmarcado en la agenda de Diálogos Ciudadanos impulsados por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, tuvo como propósito acercar a la ciudadanía un debate que marca un antes y un después en materia de educación: avanzar desde un modelo de endeudamiento que por años afectó a miles de familias hacia un sistema más justo, solidario y sustentable.

“Esta es una propuesta que comenzó bajo la campaña del presidente Gabriel Boric y hoy ya ha sorteado la Cámara de Diputadas y Diputados, estando pronto a ingresar al Senado. Estamos haciendo todos los esfuerzos desde el Gobierno, porque este es el proyecto principal de aquí al fin de nuestro mandato”, destacó el seremi de Gobierno, Andro Mimica, quien subrayó que cerca de ocho mil personas en la región de Magallanes serán beneficiadas directamente si la iniciativa avanza en su tramitación.

En la misma línea, el seremi de Educación, Valentín Aguilera, enfatizó que “poner fin al CAE es saldar una deuda histórica con miles de familias. Con el proyecto FES buscamos que estudiar no dependa de la banca ni de tasas impagables, sino de un sistema justo, con retornos proporcionales e inferiores al 7%, que asegure equidad y estabilidad a lo largo de la vida de los estudiantes”.

Por su parte, el rector de la UMAG, José Maripani, valoró la relevancia de esta propuesta afirmando que “eliminar definitivamente el CAE y reemplazarlo con recursos públicos representa un cambio estructural que permitirá a la educación superior cumplir con su propósito esencial: formar profesionales sin hipotecar el futuro de sus familias”.

La voz de los estudiantes también estuvo presente. Catalina Morales, alumna de Derecho que participó en el diálogo expresó que las deudas por estudio con tasas altísimas afectan más allá del bolsillo, “impactan en nuestras familias y proyectos de vida. Entonces esto ayudaría bastante para que podamos avanzar como sociedad en relación a la justicia social.”.

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric reafirma, a través de estos diálogos, su compromiso con la justicia social, la equidad en la educación y la protección de las familias, convencido de que el acceso al conocimiento no puede seguir siendo sinónimo de endeudamiento. El desafío es avanzar con decisión para que, a partir de 2026, Chile cuente con un nuevo sistema de financiamiento en la educación superior que refleje la voluntad de construir un país más justo y solidario.



