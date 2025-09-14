¿CÓMO ACOMPAÑAR A NIÑAS Y NIÑOS EN BAILES Y ACTUACIONES EN FIESTAS PATRIAS? INCLUYAMOS UNA MIRADA SENSIBLE EN ESTAS FECHAS

Generalmente tenemos varios días libres, se organizan paseos, juntas familiares, grandes comidas, y entre todo eso es común que, tanto en jardines infantiles como en colegios, se organicen eventos donde las niñas y niños son las figuras principales.

Empiezan los ensayos de sus bailes, las familias comienzan a buscar el traje con el que deben presentarse e incluso, en ocasiones, se invita a parte de la familia ampliada a ver el espectáculo y es así como generalmente llegan al establecimiento educativo para disfrutar, y sacar fotos y videos de las actuaciones de niñas y niños.

Pero, ¿qué pasa si una niña o niño no quiere participar?.

Si bien hay niñas y niños que se entusiasman y desean participar, la realidad es que también podrían existir niñas y niños a quienes no les guste ser parte de estas instancias.

Dichas actividades podrían generar altas expectativas en las adultas y adultos que acompañen a las niñas y niños (equipos educativos, profesores/as y familia), incluso, muchas veces, hay una inversión de dinero en trajes y accesorios. Todo esto suele ser percibido y vivenciado por las niñas y niños, quienes, en ocasiones, podrían sentir una gran presión si no pueden cumplir con lo que se espera de ellas y ellos.

Participar en estos hitos les exigen exponerse ante otros, lo que podría causar distintas emociones y vivencias que podrían generar malestar, ansiedad o incluso rechazo a participar. Algunos podrían sentir que no tienen las habilidades para dar un buen espectáculo, otros temor y/o vergüenza al tener que hacerlo frente al público, como también podría no agradarles ese tipo de actividad.

Es en ese momento donde necesitan de nuestra comprensión, acompañamiento y que, como adultas y adultos, podamos manejar las expectativas que nos habíamos hecho, sin poner presión adicional.

Quizás, es importante reflexionar sobre qué gana la niña o niño si participa obligada/o y también qué mensaje le estoy transmitiendo con esto. Si bien, las y los adultos sentimos que “debemos inculcar” la responsabilidad, a veces olvidamos que hay emociones y vivencias muy potentes que pueden afectarles y que, al ser forzados, se pueden sentir poco escuchados y por, sobre todo, poco respetadas/os, lo que puede ir afectando la imagen que van construyendo de sí mismas/os y su autoestima.

Sería beneficioso que podamos darnos un espacio de conversación respecto a cómo se sienten al tener que participar en estas actividades. Si desde un principio manifiestan malestar o incomodidad, sería recomendable hablarlo con la educadora y/o profesor/a, de tal manera que estas actividades puedan ser presentadas como una invitación a participar, y donde las y los adultos podamos ser conscientes de no ejercer presión y estrés, incluso si esto tuviese una nota asociada. Recordemos que una mala nota es menos nociva que el efecto que podría tener experimentar que lo que sienten y piensan no es importante.

También podría pasar que la niña o el niño haya mostrado interés, se vista con su traje para el baile o presentación, pero al momento de tener que salir a escena manifieste que no quiere. En una situación así podemos preguntar qué es lo que siente, si hay alguna manera en que podamos ayudarla/o a sentirse más segura/o. Si la negativa persiste, es fundamental respetar, acoger y por sobre todo no retar ni juzgar.

Es importante tener presente que toda actividad de educativa tiene por objetivo posibilitar una experiencia de aprendizaje que requiere ser una vivencia positiva y motivadora en contextos de cuidado y respeto, considerando sus intereses.

Recordemos que estas celebraciones de Fiestas Patrias deben ser agradables para todas y todos, donde niñas y niños no deben cumplir con nuestras expectativas. Por el contrario, nosotros somos los que debemos estar a la altura de las circunstancias. ¡Así que les invitamos a celebrar, disfrutar y festejar como cada uno se sienta más cómodo y seguro!

Si las familias tienen dudas respecto a este tema o a algún otro relacionado con la crianza o el bienestar de niñas y niños, pueden contactarse con Fonoinfancia de lunes a viernes, de 8:30 a 19:00 horas, llamando de forma gratuita al teléfono 800 200 818 o ingresando al chat disponible en el sitio web fonoinfancia.cl. Un equipo de psicólogas y psicólogos expertos en crianza, niñez y familias está disponible para acompañar.

Carolina Rivera Serey, psicóloga,

profesional de atención no presencial de Fonoinfancia,

de Fundación Integra

