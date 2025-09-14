14 de septiembre de 2025
¿CÓMO ACOMPAÑAR A NIÑAS Y NIÑOS EN BAILES Y ACTUACIONES EN FIESTAS PATRIAS? INCLUYAMOS UNA MIRADA SENSIBLE EN ESTAS FECHAS
En nuestro país, las Fiestas Patrias son de las celebraciones más esperadas.
Generalmente tenemos varios días libres, se organizan paseos, juntas familiares, grandes comidas, y entre todo eso es común que, tanto en jardines infantiles como en colegios, se organicen eventos donde las niñas y niños son las figuras principales.
Empiezan los ensayos de sus bailes, las familias comienzan a buscar el traje con el que deben presentarse e incluso, en ocasiones, se invita a parte de la familia ampliada a ver el espectáculo y es así como generalmente llegan al establecimiento educativo para disfrutar, y sacar fotos y videos de las actuaciones de niñas y niños.
Pero, ¿qué pasa si una niña o niño no quiere participar?.
Si bien hay niñas y niños que se entusiasman y desean participar, la realidad es que también podrían existir niñas y niños a quienes no les guste ser parte de estas instancias.
Dichas actividades podrían generar altas expectativas en las adultas y adultos que acompañen a las niñas y niños (equipos educativos, profesores/as y familia), incluso, muchas veces, hay una inversión de dinero en trajes y accesorios. Todo esto suele ser percibido y vivenciado por las niñas y niños, quienes, en ocasiones, podrían sentir una gran presión si no pueden cumplir con lo que se espera de ellas y ellos.
Participar en estos hitos les exigen exponerse ante otros, lo que podría causar distintas emociones y vivencias que podrían generar malestar, ansiedad o incluso rechazo a participar. Algunos podrían sentir que no tienen las habilidades para dar un buen espectáculo, otros temor y/o vergüenza al tener que hacerlo frente al público, como también podría no agradarles ese tipo de actividad.
Es en ese momento donde necesitan de nuestra comprensión, acompañamiento y que, como adultas y adultos, podamos manejar las expectativas que nos habíamos hecho, sin poner presión adicional.
Quizás, es importante reflexionar sobre qué gana la niña o niño si participa obligada/o y también qué mensaje le estoy transmitiendo con esto. Si bien, las y los adultos sentimos que “debemos inculcar” la responsabilidad, a veces olvidamos que hay emociones y vivencias muy potentes que pueden afectarles y que, al ser forzados, se pueden sentir poco escuchados y por, sobre todo, poco respetadas/os, lo que puede ir afectando la imagen que van construyendo de sí mismas/os y su autoestima.
Sería beneficioso que podamos darnos un espacio de conversación respecto a cómo se sienten al tener que participar en estas actividades. Si desde un principio manifiestan malestar o incomodidad, sería recomendable hablarlo con la educadora y/o profesor/a, de tal manera que estas actividades puedan ser presentadas como una invitación a participar, y donde las y los adultos podamos ser conscientes de no ejercer presión y estrés, incluso si esto tuviese una nota asociada. Recordemos que una mala nota es menos nociva que el efecto que podría tener experimentar que lo que sienten y piensan no es importante.
También podría pasar que la niña o el niño haya mostrado interés, se vista con su traje para el baile o presentación, pero al momento de tener que salir a escena manifieste que no quiere. En una situación así podemos preguntar qué es lo que siente, si hay alguna manera en que podamos ayudarla/o a sentirse más segura/o. Si la negativa persiste, es fundamental respetar, acoger y por sobre todo no retar ni juzgar.
Es importante tener presente que toda actividad de educativa tiene por objetivo posibilitar una experiencia de aprendizaje que requiere ser una vivencia positiva y motivadora en contextos de cuidado y respeto, considerando sus intereses.
Recordemos que estas celebraciones de Fiestas Patrias deben ser agradables para todas y todos, donde niñas y niños no deben cumplir con nuestras expectativas. Por el contrario, nosotros somos los que debemos estar a la altura de las circunstancias. ¡Así que les invitamos a celebrar, disfrutar y festejar como cada uno se sienta más cómodo y seguro!
Si las familias tienen dudas respecto a este tema o a algún otro relacionado con la crianza o el bienestar de niñas y niños, pueden contactarse con Fonoinfancia de lunes a viernes, de 8:30 a 19:00 horas, llamando de forma gratuita al teléfono 800 200 818 o ingresando al chat disponible en el sitio web fonoinfancia.cl. Un equipo de psicólogas y psicólogos expertos en crianza, niñez y familias está disponible para acompañar.
Carolina Rivera Serey, psicóloga,
profesional de atención no presencial de Fonoinfancia,
de Fundación Integra
SAG E INDAP DAN INICIO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN PARA EL REGISTRO DE OPERADORES/AS DEL SIRSD-S 2025
Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Servicio Agrícola y Ganadero y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.