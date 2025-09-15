"PLAN 18 SEGURO" AUTORIDADES LANZAN PLAN CON ÉNFASIS EN FISCALIZACIÓN Y DERECHOS DE LAS PERSONAS EN MAGALLANES PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, entregó detalles sobre las principales acciones impulsadas por el Ejecutivo en la región, abordando seguridad, memoria histórica, beneficios sociales y actividades comunitarias.

En primer lugar, la autoridad informó sobre el lanzamiento del plan “18 Seguro”, que busca garantizar unas Fiestas Patrias seguras a través de un trabajo coordinado con distintos organismos públicos. El énfasis está puesto en la prevención, la fiscalización y el bienestar de las personas, reforzando el autocuidado, el control del consumo de alcohol y drogas, y la protección de los derechos de mujeres, niños y niñas.

Mimica también se refirió a la conmemoración del 11 de septiembre realizada en Punta Arenas, la cual reunió a sobrevivientes, autoridades y jóvenes en un acto de memoria activa. La ceremonia tuvo lugar en el Estadio Fiscal, antiguo centro de detención durante la dictadura, y estuvo marcada por testimonios y un fuerte compromiso con los derechos humanos, a 52 años del golpe de Estado.

Otro de los puntos destacados fue la política Copago Cero, que ha beneficiado a más de 15 mil personas en Magallanes. Según informó el Seremi, esta medida ha significado un ahorro total de $7.749 millones en la región, aliviando el bolsillo de miles de familias que hoy pueden acceder a atenciones de salud sin costos.

Finalmente, Mimica valoró la participación de vecinos y vecinas en los concursos gastronómicos de “La Mejor Empanada Criolla”, realizados este fin de semana en los barrios Villa del Mar etapa II y Juan Pablo II. Allí, bailes folclóricos y recetas familiares de la tradicional empanada de pino dieron vida a una jornada comunitaria organizada por el Programa Quiero Mi Barrio.

​

