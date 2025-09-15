COMANDANTE DEL BUQUE HIDROGRÁFICO “CABRALES” INFORMA SOBRE COMISIÓN EN CANALES AUSTRALES E INVITA A ACTIVIDAD NAVAL EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Capitán de Fragata Nicolás Guzmán, Comandante del buque hidrográfico “Cabrales”, entregó detalles de la reciente labor desarrollada por la unidad en el extremo norte de la región de Magallanes.

El oficial informó que la comisión se llevó a cabo en los canales “Trinidad” y “Concepción”, en el sector de Isla Madre de Dios, donde se realizaron trabajos hidrográficos fundamentales para la navegación segura en aguas australes.

El buque “Cabrales” fue construido en Chile por ASMAR y, en sus inicios, estuvo destinado a Valdivia. Posteriormente, en 2006, fue modificado con la incorporación de un sonar especializado para cumplir con labores hidrográficas. Actualmente, tiene como puerto base la ciudad de Punta Arenas y cuenta con una dotación de 36 personas.

Durante su participación en el espacio radial, el Comandante Guzmán también extendió una invitación a la comunidad para presenciar la actividad “Navegación costera buques de la Escuadra Nacional”, donde participarán las unidades FF-19 “Williams”, FFG-11 “Prat”, AO-53 “Araucano” y LST-92 “Rancagua”.

La cita está programada para hoy desde las 18:00 horas, en dos puntos de observación: sector Río de los Ciervos y sector Cerro de la Cruz, en Punta Arenas.

