Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

COMANDANTE DEL BUQUE HIDROGRÁFICO “CABRALES” INFORMA SOBRE COMISIÓN EN CANALES AUSTRALES E INVITA A ACTIVIDAD NAVAL EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

pshcabrales

Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Capitán de Fragata Nicolás Guzmán, Comandante del buque hidrográfico “Cabrales”, entregó detalles de la reciente labor desarrollada por la unidad en el extremo norte de la región de Magallanes.

El oficial informó que la comisión se llevó a cabo en los canales “Trinidad” y “Concepción”, en el sector de Isla Madre de Dios, donde se realizaron trabajos hidrográficos fundamentales para la navegación segura en aguas australes.

El buque “Cabrales” fue construido en Chile por ASMAR y, en sus inicios, estuvo destinado a Valdivia. Posteriormente, en 2006, fue modificado con la incorporación de un sonar especializado para cumplir con labores hidrográficas. Actualmente, tiene como puerto base la ciudad de Punta Arenas y cuenta con una dotación de 36 personas.

Durante su participación en el espacio radial, el Comandante Guzmán también extendió una invitación a la comunidad para presenciar la actividad “Navegación costera buques de la Escuadra Nacional”, donde participarán las unidades FF-19 “Williams”, FFG-11 “Prat”, AO-53 “Araucano” y LST-92 “Rancagua”.

La cita está programada para hoy desde las 18:00 horas, en dos puntos de observación: sector Río de los Ciervos y sector Cerro de la Cruz, en Punta Arenas.


rompehieloalmiranteviel

CAPACIDADES COMPROBADAS EN INVIERNO ANTÁRTICO: ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL" REGRESA TRAS EXITOSA TRAVESÍA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

Leer Más

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

encuestacadom
nuestrospodcast
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
6f1fca02-710d-497c-94f5-93e4a03b8107

EDUCATION AT A GLANCE 2025 DE LA OCDE DESTACA A CHILE EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FINANCIAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES DOCENTES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
estudiantesmaqueta

ESTUDIANTES RINDEN HOMENAJE CON MAQUETA DE COLÓN 636 EN CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)