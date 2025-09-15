Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

15 de septiembre de 2025

CUARTA EDICIÓN DE LOS AUTOS LOCOS EN PORVENIR REUNIÓ A COMPETIDORES CHILENOS Y ARGENTINOS

​Una fiesta binacional que ya es tradición en la comuna

autoslocos1

​La comuna de Porvenir vivió con entusiasmo la cuarta edición de los Autos Locos, una actividad que, según el alcalde José Gabriel Parada, “ya está en el ADN de la comunidad”. El evento no solo congregó a los habitantes locales, sino que también contó con la participación de delegaciones de Argentina, Punta Arenas y Puerto Natales, lo que le otorgó un carácter binacional.

“Quiero felicitar a los ganadores, a los equipos que participaron en todas las categorías —tanto en velocidad como en las comparsas y bailes— y especialmente a los funcionarios municipales que se comprometieron durante semanas para organizar esta fiesta”, destacó el alcalde. Asimismo, agradeció el aporte de la empresa privada, de los servicios de salud y del Instituto de Seguridad del Trabajo, que colaboraron en la seguridad del evento.

El jefe comunal también valoró la difusión que tuvo la actividad a través de redes sociales y medios digitales: “Recibimos saludos desde Arica hasta Tierra del Fuego, lo que hace visible no solo la carrera, sino también a nuestra comuna de Porvenir”.

Ganadores por categoría
La competencia de este año estuvo marcada por la creatividad y el entusiasmo de los equipos, quienes presentaron carros de gran originalidad. Los ganadores fueron los siguientes:

Categoría Tradicional
Primer Lugar: Carro Q, destacamento Caupolicán.

Segundo Lugar: De Tanto Salió, de la familia Rival-Marchant.

Tercer Lugar: Los Pitufinos Sin Ley, de la empresa Nutresco.

Categoría Velocidad
Primer Lugar: Los Tapa Tapa, de la ciudad de Tolhuin.

Segundo Lugar: Street Monkeys, de Puerto Natales.

Tercer Lugar: empate entre Los Moscos (Tolhuin) y Fuego Austral (Porvenir).

Equipo Más Divertido
Las Penélopes Zumberas.

Opinión de los concejales: una tradición que une a la comunidad
Durante la jornada, los concejales de la comuna coincidieron en que este evento se ha convertido en una tradición esperada por la comunidad.

“Ver a las familias reunidas y disfrutar de esta competencia llena de adrenalina es muy bonito, porque le da alma y corazón al evento”, señalaron. Otro de los ediles resaltó que se trata de “una actividad que congrega a la familia y que cada año debe seguir incentivándose”.

En tanto, otro concejal manifestó su alegría por la realización de la carrera: “Estamos felices de que se haya hecho de nuevo, es lindo verlo desde afuera también. Ojalá se repita para la fiesta de la primavera”.

Delegaciones visitantes: Toy Story, Hot Wheels y Fórmula 1
Uno de los equipos destacados llegó desde Puerto Natales. Jorge Barría contó que viajaron con 15 personas y dos vehículos temáticos: uno inspirado en Toy Story y otro en un Hot Wheels motorhome. “Nos organizamos tras recibir la invitación de Porvenir, y aquí estamos participando con mucho entusiasmo”, relató. Además, adelantó que en su ciudad también preparan una competencia similar organizada por el grupo “Los Bandidos”.

Desde Porvenir también estuvo presente la empresa TDF Servicios, liderada por Pablo Jara, quienes decidieron innovar con un carro ambientado en un F-16 inspirado en la película Maverick, dejando atrás su habitual diseño de Fórmula 1. “Queremos que la gente disfrute de algo distinto. Para nosotros, que trabajamos en construcción, armar el carro no es difícil, ya le hemos tomado la mano. La expectativa es entretener al público, y si se desarma a mitad de la cuesta, ¡sería espectacular!”, comentó entre risas.

Competidores de Río Grande y Tolhuin: integración binacional sobre ruedas
La edición 2025 de los Autos Locos también contó con competidores de la provincia argentina de Tierra del Fuego.

Juan Manuel, proveniente de Río Grande, participó por primera vez: “Lo había visto en Tolhuin, pero nunca había tenido la oportunidad de correr. Ahora me prestaron un auto y pude estar aquí. Es hermoso compartir con gente de otro país, y más aún con Porvenir, a la que tengo un cariño especial”.

Desde Tolhuin, Axel Sánchez también llegó con un grupo de amigos motivados por la invitación: “Ya habíamos participado en nuestra ciudad y apenas supimos de esta edición en Porvenir, nos sumamos. Lo importante es disfrutar, más allá de cómo terminemos la carrera”.

Una celebración con identidad fueguina
La cuarta edición de los Autos Locos de Porvenir dejó en claro que este evento no solo es una competencia de ingenio y creatividad, sino también una instancia de integración familiar y binacional, donde chilenos y argentinos se encuentran para compartir cultura, humor y entusiasmo.

Con carros inspirados en películas, autos de juguete y hasta en aviones de combate, la actividad sigue consolidándose como una de las más queridas en la comuna y con proyección de seguir creciendo en los próximos años.





reu 3

CHILE Y ARGENTINA REFUERZAN COORDINACIÓN FRONTERIZA EN TIERRA DEL FUEGO DE CARA A LA TEMPORADA ESTIVAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM TRAS DEBATE: JARA Y KAST SE MANTIENEN EMPATADOS Y MATTHEI VUELVE A SUBIR 2 PUNTOS

Leer Más

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

​La última medición muestra que Kast y Jara sigue liderando, pero con Evelyn Matthei en alza.

encuestacadom
nuestrospodcast
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
gorediegoportales

ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA TENDRÁ EDUCACIÓN DE MEJOR CALIDAD GRACIAS A CONVENIO GORE-SEREMI

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
6f1fca02-710d-497c-94f5-93e4a03b8107

EDUCATION AT A GLANCE 2025 DE LA OCDE DESTACA A CHILE EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, FINANCIAMIENTO Y CONDICIONES LABORALES DOCENTES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
estudiantesmaqueta

ESTUDIANTES RINDEN HOMENAJE CON MAQUETA DE COLÓN 636 EN CONMEMORACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250