DIPUTADO CARLOS BIANCHI CRITICA INCUMPLIMIENTO DE FERIADO REGIONAL POR PARTE DEL GOBIERNO Y EXIGE QUE MAGALLANES RECIBA BENEFICIOS DEL HIDRÓGENO VERDE

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado por Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, abordó dos temas de alto impacto para la zona: el fin del feriado regional del 21 de septiembre y la necesidad de que el desarrollo del hidrógeno verde deje beneficios sociales directos en la región.

Respecto al feriado, Bianchi lamentó que este 2025 no se concretara su permanencia como fecha oficial. “El Pdte. de la República incumplió su promesa, el poder decretar este feriado permanente para este territorio de la Región de Magallanes de su región y ya no lo hizo, esta era su última oportunidad para que este quedara plasmado así”, señaló. El parlamentario agregó que este día no es solo una jornada de descanso, sino una fecha histórica: “El territorio de Chile no sería el que es si no contara con la Patagonia y la Antártica y es producto de esta gesta histórica del 21 de septiembre por el pueblo chilote. Reconocer, destacar lo que fue esa gesta, la fortaleza de esos chilotes y chilotas que llegaron a estas tierras y eso fue olvidado por el Presidente de la República”.

En paralelo, Bianchi emplazó al gobernador Jorge Flies a “jugársela” para asegurar que al menos un 1% de los recursos generados por el hidrógeno verde se destinen a beneficios sociales en la región. Entre sus propuestas, mencionó la aplicación del artículo 2° de la Ley Navarino, que permitiría conseguir condiciones tributarias más competitivas para las empresas que se instalen en Magallanes, asegurando a la vez un retorno concreto para sus habitantes.





