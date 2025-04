GOBIERNO LANZA NUEVO PORTAL DE EMPRENDIMIENTO QUE INTEGRA OFERTA DEL ESTADO

En el Día Mundial del Emprendimiento, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer el nuevo portal www.miportalemprendimiento.gob.cl, que busca facilitar el acceso a prestaciones públicas para las personas emprendedoras de cinco servicios del Estado.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, visitó a Verónica Jaque, una emprendedora de Isla de Maipo, apoyada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, dueña de Chocolates Milaniko (@chocolates_milaniko en Instagram), que elabora todo tipo de chocolates y, en esta época, ofrece huevitos de pascua, conejitos y zanahorias de chocolate.

En la ocasión, el Mandatario junto a las ministras de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro; de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete; el director nacional del Fosis, Nicolás Navarrete, la directora nacional de Sence, Romanina Morales; y el alcalde de Isla de Maipo, Juan Pablo Olave, anunciaron el nuevo Portal de Emprendimiento, que reúne en un solo sitio los apoyos para emprender, incluidos recursos, que ofrecen cinco servicios públicos: FOSIS, Indap, Prodemu, Sence y Sernameg.

El Presidente de la República explicó que la iniciativa responde al alto número de emprendedores que recurren al respaldo estatal para concretar sus ideas: “el año pasado fueron medio millón de personas las que se acercaron a buscar apoyos que el Estado brinda a pequeños emprendimientos individuales. Hombres y mujeres, la mayoría mujeres, que hacen de la necesidad una virtud y logran salir adelante junto a sus familias con pocas herramientas, pero siempre con espíritu y con ganas de hacerlo bien, con mucha perseverancia y que requieren un empujoncito, requieren un apoyo.”

A raíz del anuncio del Portal de Emprendimiento, que busca además reducir barreras de acceso para personas interesadas en microemprendimiento, a través de la mejora de la experiencia y el proceso de postulación, el Mandatario reforzó un mensaje a emprendedores: “quiero hacer un llamado a todas las personas, hombres y mujeres que tienen pequeños talleres que han aprendido un oficio, que hacen joyas, fabrican adornos, realizan cócteles, mueblistas, creadores de juguetes didácticos, a quienes viven de lo que cosechan en sus huertas: los invito a formalizarse porque el Estado de Chile está aquí para ayudarles a mejorar sus condiciones de trabajo. Pueden acceder a capacitación, a microcréditos y así seguir haciendo crecer sus ideas, sus esfuerzos y sus sueños.”





La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, destacó que "estamos presentando una iniciativa más que acerca el Estado a las personas. Sabemos que hombres y mujeres emprendedoras son trabajadoras, que ponen trabajo, empeño, esfuerzo en sacar adelante a sus familias y aportan a la economía del país. Con la implementación de este portal ocupamos las capacidades que hay en el Estado y la información que ya está disponible en el RSH y en distintas instituciones para simplificar las postulaciones, no tener que duplicar información como muchas veces sucede, y que emprendedores y emprendedoras no tengan que ir ventanilla por ventanilla, sino que tengan un Estado que sea más amable y que les permita poder fortalecer sus emprendimientos, que finalmente no solo aporta a sus propias familias, muchas de ellas con niños, niñas y personas con dependencia, sino también a la economía del país, como ha señalado el Presidente".

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que "estamos muy contentas y agradecidas por este proyecto, porque más del 40% de quienes emprenden son mujeres, y la mayoría de ellas son jefas de hogar. Muchas están dando sus primeros pasos hacia la autonomía económica, y sabemos que lo que más se necesita en esa etapa es apoyo: educación financiera, y sobre todo orientación clara. Pocas cosas desmotivan tanto como sentirse perdida o no saber por dónde empezar. Esta página nace justamente para eso: para reunir en un solo lugar toda la información disponible para emprendedoras y emprendedores. Pero no solo es un repositorio de datos, sino que es una herramienta que, gracias a la información que ya existe, permite identificar qué apoyos específicos están disponibles para cada persona, evitando trámites innecesarios y facilitando el acceso".

El nuevo Portal de Emprendimiento busca facilitar el acceso a la oferta estatal y eliminar los obstáculos que enfrentan los emprendedores para postular a apoyos, fondos, acceder a créditos y obtener apoyo para impulsar una idea de negocio o consolidarla.

El nuevo sitio estará disponible para el inicio de postulaciones a partir del próximo 25 de abril en www.miportalemprendimiento.gob.cl con la oferta del FOSIS. Para acceder, se deberá ingresar con RUT y Clave Única, y desde allí se podrá revisar toda la oferta pública vigente, concentrada en un solo portal.

Los servicios pondrán a disposición un total de 11 programas de emprendimiento en distintas áreas

· SERNAMEG: Programa Mujeres jefas de Hogar; Programa Mujer Emprende; Programa 4 a 7

· SENCE: Capacitación en Oficio; Línea Emprendimiento

· PRODEMU: Taller Juntas Crecemos





· FOSIS: Emprendamos Semilla; Emprendamos Básico; Emprendamos Avanzado; Acceso al Microcrédito

· INDAP: Crédito Individual de Corto Plazo; Crédito Individual de Largo Plazo

Apertura de postulaciones

El Portal de Emprendimiento comenzará oficialmente el proceso de postulaciones, con los programas de emprendimiento del FOSIS, el próximo 25 de abril. Este año, el FOSIS abrirá un total de 45 mil cupos, entre el programa Emprendamos y el Acceso al Microcrédito, con una inversión de 25 mil millones de pesos.

El director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete Hernández, indicó que “este año tenemos grandes novedades para nuestra línea de emprendimiento, haciendo un solo llamado para acceder a los programas Emprendamos y Acceso al Microcrédito, lo que duplicará la oferta de apoyos para emprender”.

“Junto con ello, y con este nuevo Portal, las personas que postulan al FOSIS, inmediatamente podrán saber si pueden acceder a los otros beneficios del Estado, lo que, sin duda, traerá más oportunidades alas personas emprendedoras, con un mejor acceso a la información”, agregó.

La oferta de todos los servicios y sus diferentes fechas de postulaciones sale detallada en el portal www.miportalemprendimiento.gob.cl

​