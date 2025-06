ABORDAN AVANCES Y DESAFÍOS SOBRE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Con el fin de organizar futuros trabajos preventivos conjuntos, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, se reunió con la coordinadora regional de la Defensoría de los Derechos de la Niñez de Magallanes, Viviana Bazán Cárcamo, quien recientemente realizó un despliegue en Puerto Williams.



​Esta instancia se enmarcó dentro de las acciones de relacionamiento que la autoridad regional ha desarrollado desde diciembre pasado, cuando se puso en marcha la nueva sede regional de este organismo en Punta Arenas, cuyo principal objetivo es difundir, promover y proteger los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).



​La delegada Calisto, quien estuvo acompañada por personal de Unidad Social y el programa "Gobierno en Terreno" de la entidad gubernamental, destacó que el encuentro con la representante de esta corporación autónoma del Estado creada en 2018, reforzada con la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia entrada en vigor en marzo de 2022, y que desde el año pasado incluyó a Magallanes y Antártica Chilena como una de sus 10 oficinas regionales.



​"El bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que ver con los avances en garantía, protección integral y el efectivo ejercicio de sus derechos. Siempre va a ser positivo que los servicios sigan difundiendo cuáles son sus tareas y cómo se van a involucrar con los servicios presentes en el territorio. Que no sólo se observen los problemas como región, sino que también aquellos que son particulares de cada provincia. Por ejemplo, en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths son cerca de 400 estudiantes matriculados, además de quienes están en el sistema educacional parvulario y otros que no están en la educación formal. Eso trae desafíos como el tema del aislamiento, la salud mental de los niños y su participación activa en los espacios públicos", dijo la máxima autoridad provincial.



​Por su parte, Bazán mencionó que tanto en las reuniones con autoridades locales como en su participación en la Mesa de Articulación Interinstitucional Comunal de la Oficina Local de la Niñez (OLN) Cabo de Hornos, dio a conocer sobre las principales funciones y estrategias del organismo que representa, además de planificar una agenda de trabajo para el segundo semestre.



​"La idea es hacer un trabajo mucho más preventivo y propositivo, que incluya a la comunidad en su conjunto (...). Hay que llegar antes de que ocurran las situaciones para evitar que tengan ocurrencias, y no llegar después, cuando ya hay problemas en los territorios y ya lo que queda es reparar más que prevenir", complementó.



​Por último, Bazán dio a conocer la campaña de la Defensoría de la Niñez, Movimiento por Lanzarote, iniciativa que busca promover la adherencia de Chile al Convenio de Lanzarote, un instrumento internacional del Consejo de Europa para fortalecer la respuesta del país frente a la explotación y el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Para más información respecto a esta instancia, ingresar al sitio web www.defensorianinez.cl/movimientolanzarote. ​