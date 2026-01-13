MUJERES DE LAS ALCALDÍAS DE MAR DEL CANAL BEAGLE SE GRADUARON DEL TALLER ECO-LÓGICAS DE PRODEMU

​¡En Magallanes cerraron el 2025 con un tremendo logro! Se trata de la realización y posterior certificación del Taller Eco-Lógicas en la provincia de Antártica Chilena, la más austral de Chile. Esta capacitación se realizó de manera online, pero su certificación se hizo en persona, llegando incluso a entregársele el diploma a la única participante de Isla Lennox, en territorio insular.



El taller contó en total con la participación de 11 mujeres de las alcaldías de mar del Canal Beagle y alrededores, hasta Cabo de Hornos, gracias en parte a la colaboración de la Fundación Blanca Estela y la Gobernación Marítima de Puerto Williams.



En esta capacitación -que es parte de la oferta programática de Prodemu-, las participantes recibieron una contextualización respecto a los temas relacionados al cuidado del medio ambiente en la zona, la crisis medioambiental, mujeres referentes, herramientas de denuncias y como parte sesión técnica vieron el cultivo al interior del hogar considerando el factor climático en el extremo sur del país, según explicó Bárbara Farías, Gestora de Formación y Capacitación (GFC) de la Fundación.



Así, para la actividad práctica del taller, la GFC de Prodemu les envió a cada participante semillas de lechuga, un plantín de tomate, maceteros y tierra, “para que de esta manera en dicha sesión técnica abordaran cómo y cuándo sembrar en esta zona, datos acerca del riego, la poda y las recomendaciones para cultivar en esta zona geográfica con las particularidades del clima y el territorio”, comentó.



La directora regional de Prodemu, Ingrid Álvarez Jiménez destacó, por su parte, “la importancia de la ejecución de Ecológicas en las alcaldías de mar de la provincia Antártica, ya que implica la concreción del propósito institucional desde nuestros enfoques de género y territorial de incorporar en nuestros programas a mujeres aisladas físicamente, pero también a aquellas que requieren participación social. Por eso estamos muy felices de este objetivo cumplido y esperamos llegar a muchas más mujeres en sectores extremos en 2026”.

