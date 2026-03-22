SELLO MAGALLÁNICO DORIANA DISCOS PRESENTA EL PRIMER EP DEL MÚSICO GABRIEL VANIAN

El sello magallánico Doriana Discos presentó el primer EP del compositor Gabriel Vanian, músico originario de la región que actualmente reside en Santiago. El trabajo destaca por su propuesta sonora ligada al indie y por letras que abordan las complejidades de la vida urbana y la búsqueda de sentido personal.

Las canciones del EP se construyen a partir de imágenes evocadoras y una narrativa introspectiva, acompañadas por guitarras e instrumentos que remiten a una estética independiente. De esta forma, el proyecto mantiene un vínculo creativo con Magallanes, aun cuando su desarrollo se ha extendido hacia la capital.

El disco fue grabado entre 2021 y 2026 en Santiago y Punta Arenas por Cristian Vladilo Ponce en el estudio Las Dorianas. Además, contó con registros de teclados en ArgoStudio por Álvaro Menéndez y sesiones en estudio Shenu a cargo de Rafael Cheuquelaf, consolidando una producción colaborativa.

En la grabación participaron Gabriel Vanian en voces, coros, guitarras y bajo; Cristian Vladilo en bajos y baterías; Paulina Derpic en guitarras; Álvaro Menéndez en teclados; y Rafael Cheuquelaf en teclados, programaciones y bajo. La producción, mezcla y masterización estuvo a cargo de Cristian Vladilo en Estudio Las Dorianas, en Punta Arenas.

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