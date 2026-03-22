VOLUNTARIADO "ELIGE VIVIR BIEN, VIVE FELIZ" FORTALECE ACOMPAÑAMIENTO INTERGENERACIONAL EN PUNTA ARENAS

El voluntariado Elige Vivir Bien, Vive Feliz continúa consolidando su trabajo comunitario en Punta Arenas, enfocado principalmente en el acompañamiento de personas mayores y la promoción de espacios intergeneracionales. Así lo dio a conocer su presidenta, Monserrat Ulloa Morrison, durante su participación en el programa radial Comunidades en Acción.

La organización, que inició su labor en 2013 como un grupo de jóvenes enfocado en apoyar a adolescentes, fue evolucionando con el tiempo hacia una labor centrada en personas mayores, sin dejar de lado su esencia comunitaria. “Buscamos acompañar a quienes más lo necesitan, especialmente a quienes no cuentan con redes de apoyo”, explicó Ulloa.

Actualmente, el voluntariado desarrolla un trabajo constante con adultos mayores en situación de soledad o dependencia, generando instancias de acompañamiento, visitas y apoyo emocional. En muchos casos, incluso, se transforman en una red cercana para quienes no cuentan con familia o contención, abordando cada realidad de manera personalizada.

Uno de los sellos del proyecto es su enfoque intergeneracional, donde jóvenes y personas mayores comparten experiencias y aprendizajes. A través de talleres, actividades recreativas y espacios de encuentro, se promueve la autonomía, la participación activa y el bienestar integral de los usuarios.

Entre las iniciativas que impulsan destacan talleres de crochet, cueca, manualidades, actividades cognitivas, ejercicios y encuentros sociales, los que buscan mantener a las personas mayores activas y conectadas. Estas instancias no solo fomentan habilidades, sino también permiten combatir la soledad y fortalecer vínculos comunitarios.

El voluntariado funciona actualmente en la población Suyai, en Punta Arenas, y se financia principalmente mediante aportes voluntarios, actividades solidarias y postulaciones a proyectos. Además, mantienen abierta una campaña de recolección de huevitos de chocolate para celebrar la Pascua de Resurrección junto a sus usuarios, invitando a la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria.