14 de enero de 2026

IPS ASEGURA PAGO DE PGU A PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA REGIÓN DE MAGALLANES MIENTRAS SE REALIZAN NUEVAS REVISIONES DE REQUISITOS DE RESIDENCIA

​Durante este mes, debido a casos de personas que han presentado reclamaciones por su requisito de residencia para el pago de la PGU, el IPS informa que mantendrá la entrega del beneficio mientras se realiza una nueva revisión junto a los organismos competentes como la PDI. La institución garantiza que ninguna persona que cumpla todas las condiciones legales dejará de contar con su beneficio.

ips magallanes info

​El Instituto de Previsión Social (IPS) informa que, debido a los casos de personas que han presentado reclamaciones por su requisito de residencia para el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), durante este mes, se ha determinado mantener la entrega de su beneficio hasta realizar una nueva revisión junto a los organismos competentes. Esto se informará a través de notificaciones directas y de los canales de atención institucionales. La institución garantiza que ninguna persona que cumpla todas las condiciones legales dejará de contar con su PGU.

Respecto de las notificaciones de cumplimiento del requisito de residencia para mantener la PGU, el Instituto de Previsión Social informa:

De acuerdo a la Ley N° 21.419, la normativa exige efectuar una revisión anual de los antecedentes para mantener la Pensión Garantizada Universal (PGU), con el fin de corroborar que las personas continúen cumpliendo con el requisito de permanencia en el país.

La norma establece que, si una persona permanece fuera de Chile por un lapso superior a 180 días, continuos o discontinuos, durante un año calendario, se debe extinguir el beneficio de la PGU. Este requisito, de acuerdo a la ley y a las instituciones fiscalizadoras, se debe revisar periódicamente. Por ello, el IPS está obligado a enviar las notificaciones correspondientes a partir de la información de entradas y salidas provista por los organismos competentes, lo que corresponde al proceso habitual de revisión.

Una vez realizado el proceso anterior, se determinó que a cerca de un 0,4 % del total de beneficiarios se les debe revisar el cumplimiento del requisito de residencia para mantener la PGU, para lo cual se han enviado las respectivas notificaciones de aviso. Se trata de un porcentaje acotado, respecto del total de más de 2 millones 200 mil personas que poseen la PGU.

Durante este proceso, hemos tomado conocimiento de que algunas personas notificadas han planteado que no han incumplido el requisito de residencia. Por tal razón, dado que esta información se recaba de organismos externos, se ha decidido mantener el pago de estos beneficios en tanto se lleva a cabo una nueva revisión en conjunto con dichas instituciones. Este proceso se hará de manera interna, para facilitar la atención a las personas usuarias, y a las personas se les informará a través de notificaciones y de los canales de atención del IPS. El pago está previsto que se inicie a partir del lunes 19 de enero.

Si, de todas formas, después de esta comunicación oficial, las personas que están en esta situación igual quisieran obtener más información, pueden visitar www.ips.gob.cl.

Finalmente, queremos dar la tranquilidad de que ninguna persona se quedará sin su PGU si cumple los requisitos legales. Por eso aprovechamos este medio para reiterar a las personas beneficiarias que sus pagos seguirán vigentes mientras se hace una revisión más acabada de sus antecedentes de residencia.

“FUE UN ACCIDENTE DE ALTO POTENCIAL”: A UN MES DE INCENDIO EN DUCTO DE ENAP MAGALLANES PRESIDENTA DE SINDICATO SIGUE PREOCUPADA POR GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA

GOBERNADOR JORGE FLIES DESTACÓ LO QUE SERÁ UN AÑO HISTÓRICO PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA

Leer Más

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

​El gobernador Jorge Flies resaltó lo que apunta a ser un año histórico para Magallanes y la proyección regional y nacional hacia Antártica.

GOBIERNO INAUGURA NUEVO ACCESO A PUERTO NATALES POR AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

festivalcielosinfinto17

LA 17ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ UNA INTENSA SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS

Capitán de Fragata LT Esteban Ávila, Capitán de Navío Litoral Felipe González, Capitán de Fragata Litoral Fernando Diez en la firma de acta e historial de la Capitanía de Puerto

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO