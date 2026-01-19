Punta Arenas,
19 de enero de 2026

VEINTE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD SE CERTIFICAN EN CURSO DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MUEBLES DE MADERA

​Los usuarios —diez del Centro de Educación y Trabajo (CET) cerrado y diez del CET semiabierto del Complejo Penitenciario de Punta Arenas— finalizaron con éxito el curso "Confección y Comercialización de Muebles de Madera". La iniciativa fue posible gracias a un convenio entre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y Gendarmería de Chile.

IMG_6539
Esta capacitación, que representó una inversión de 30 millones de pesos, contempló 100 horas de clases teóricas y 45 horas de trabajo práctico, guiadas por un docente de Inacap, institución que se adjudicó la ejecución del programa. El proyecto destacó por la articulación interinstitucional que permitió impulsar oportunidades reales de reinserción social.

Durante la ceremonia de entrega de diplomas, la directora (S) de Sence, Doris Manquian Cuminao, valoró el impacto de esta formación. "Es muy significativo entregar herramientas que permitan a las personas privadas de libertad capacitarse en un área como la mueblería y su comercialización. Estamos aportando a la formación de competencias pertinentes a sus necesidades y a sus posibilidades de futuro", señaló.

A su vez, el seremi (S) de Justicia y Derechos Humanos, René Castro Cid, destacó el compromiso institucional con la reinserción: "Para nuestra secretaría regional es fundamental el trabajo que realiza Gendarmería en la adquisición de nuevas habilidades que faciliten el proceso de reinserción de quienes hoy están privados de libertad".

Capacitación que transforma vidas

Las iniciativas de formación laboral al interior de los recintos penitenciarios son consideradas clave para la reinserción social. Entregar oficios y competencias transversales reduce la reincidencia, al ofrecer alternativas reales de empleo tras el cumplimiento de condena, puesto que mejora la empleabilidad y autonomía, al dotar de conocimientos prácticos valorados en el mercado. Fortalece la seguridad pública, al disminuir los factores de riesgo asociados a la comisión de nuevos delitos y dignifica al abrir oportunidades, en línea con estándares internacionales de derechos humanos y rehabilitación.

Con esta nueva entrega de certificados en mueblería y comercialización, se abre una puerta más hacia la construcción de proyectos de vida alejados del delito, en la que usted puede cooperar haciendo sus pedidos de muebles en madera a los fonos 61 2202604 o al 61 2202688.


magallanescapacitacion

nodoantartico

