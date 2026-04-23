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23 de abril de 2026

EN EL MARCO DE SU DESPLIEGUE TERRITORIAL: SEREMI DE ENERGÍA DE MAGALLANES VISITA CENTRAL GENERADORA DE ELECTRICIDAD TRES PUENTES

La estación, operada por EDELMAG, está ubicada en el sector norte de la ciudad, la cual junto a otras plantas producen energía para más de 54 mil clientes regulados de Punta Arenas.

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Una visita técnica a la central generadora de electricidad Tres Puentes de EDELMAG, ubicada en el sector norte de la ciudad, realizó el Seremi de Energía de Magallanes y de la Antártica Chilena, Marco Antonio Pinto.

Junto a su equipo de profesionales, el Seremi Pinto fue recibido por el subgerente general de la empresa, Wei Liu; el sub gerente de despacho y operaciones, César Barrientos; y Andrea González, jefe de asuntos administrativos, quienes explicaron grosso modo el funcionamiento de la planta, los principales aspectos técnicos relacionados con la infraestructura física y digital de la central para la generación, transmisión y distribución de energía, entre otros datos y cifras relacionados con dichos componentes.

RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES   

Luego de la charla introductoria, el titular regional de Energía recorrió en compañía de los dueños de casa, las distintas instalaciones donde opera el sistema para abastecer de suministro eléctrico de la ciudad.

Tras ello, el Seremi Pinto agradeció el tiempo y disposición del personal de la empresa para detallar técnicamente cómo opera el sistema de suministro que, en Punta Arenas, cuenta con más de 54 mil clientes regulados y un total regional que supera los 74 mil.

"Agradezco la visita y compañía que los ejecutivos de EDELMAG nos han ofrecido para explicarnos en detalle el funcionamiento de la central de generación, su sistema de transmisión y el de distribución, que, en su conjunto, alimentan de energía a la ciudad de manera continua y segura", dijo.

La autoridad regional de Energía agregó que para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la ministra Ximena Rincón "es muy importante conocer en terreno los principales elementos que integran un sistema mediano como el nuestro; y entre los que encontramos por ejemplo, la mantención de redes realizada periódicamente por los trabajadores, lo cual ayuda a cubrir, con la menor tasa de interrupciones posible, las necesidades eléctricas de la comuna, manteniendo interinstitucionalmente una coordinación rápida y efectiva, tanto en situaciones emergencia como cuando lo hacemos para actividades que buscan vincularse con la comunidad".

Por su parte, el sub gerente de despacho y operaciones, César Barrientos, comentó que "fue muy relevante compartir detalles sobre nuestra operación diaria, mensual y anual y, sumado a esto, entregar nuestra mirada a futuro como empresa; y cómo nos proyectamos para continuar desarrollándonos junto a la región y la comunidad que la habita".

Asimismo, Barrientos valoró el interés del Seremi de Energía por apoyar iniciativas de educación energética, vinculación con la ciudadanía y comunidades y, de igual modo, interiorizarse sobre los proyectos que tenemos para ciudades como Puerto Natales y Puerto Williams, "comuna donde contemplamos tener una minicentral hidroeléctrica que incrementará la capacidad de generación eléctrica de forma sostenible medioambientalmente". 

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